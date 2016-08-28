Merkel: Türkiye’deki çatışmalar Almanya’ya taşınmamalı

Ülkesindeki Türkiye kökenlilere çağrıda bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’deki sıkıntıların Almanya’ya taşınmaması gerektiğini söyledi.

Sputnik’in haberine göre Alman ARD kanalına konuşan Merkel, “Yapmamız gereken ilk ve en önemli şey, şu anda Türkiye’de olan çatışmaları Almanya’ya taşımamak” dedi.

Yıllardır Almanya’da yaşayan ve hatta bir kısmı Alman vatandaşı olan Türk kökenli kişilere seslenen Merkel, “Eğer istiyorlarsa çatışmaları Almanya’ya taşımak yerine ülkemizin gelişmesinde rol alsınlar” diye konuştu. Merkel, Passauer Neue Presse gazetesinde yayınlanan bir söyleşisinde de Türk asıllı Alman vatandaşlarından, Almanya Federal Cumhuriyeti'ne sadakat göstermelerini isteyerek, "Uzun süredir Almanya'da yaşayan Türk asıllı vatandaşlardan ülkemize büyük oranda sadakat geliştirmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.