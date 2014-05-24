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Dünya

Merkel: Türkiye'de yaşananlardan endişe duyuyorum

Merkel, protestolarda göstericilere yönelik muamele, sosyal paylaşım ağlarına müdahale ve Hıristiyanların durumu nedeniyle endişe duyduğunu kaydetti

24 Mayıs 2014 12:43

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Köln ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye'deki bazı gelişmeler nedeniyle endişeli olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman basınına verdiği demeçte, Türkiye'deki protestolarda göstericilere yönelik muamele, sosyal paylaşım ağlarına müdahale ve Hıristiyanların durumu nedeniyle endişe duyduğunu kaydetti.

Başbakan Erdoğan'ın bugün gerçekleştireceği Köln ziyaretine de değinen Merkel, "Sayın Erdoğan'ın bu randevunun ne kadar hassasiyet teşkil ettiğini bildiğini ve buna uygun bir sorumluluk bilinciyle hareket edeceğini düşünüyorum" dedi.

Merkel demecinde Tayyip Erdoğan başbakanlığındaki hükümetin ekonomik alanda büyük ilerlemeler kaydettiğini ve Kürt meselesi konusunda da adımlar attığını da vurguladı.

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