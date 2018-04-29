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BBC Türkçe

Merkel: Türkiye'de hukukun üstünlüğü tamamen yanlış bir yöne gidiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'de yapılan AB liderler zirvesinde, Türkiye'yi mültecilere yardım konusunda överken, "hukukun üstünlüğü alanındaki gerilemeden" kaygılı olduğunu söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'de yapılan AB liderler zirvesinde, Türkiye'yi mültecilere yardım konusunda överken, "hukukun üstünlüğü alanındaki gerilemeden" kaygılı olduğunu söyledi.

Ankara'ya AB'ye tam üyelik perspektifi çerçevesinde sağlanan fonların azaltılmasını desteklediğini söyleyen Almanya Başbakanı "Demorkratik değerlerimiz anlamında Türkiye'deki gelişmeler çok olumsuz. Sadece Almanlar tutuklanmıyor, Türkiye'de hukukun üstünlüğünün tamamı yanlış bir yöne doğru gidiyor. Bu konudra endişeliyiz ve üyelik öncesi fonlarda azalmayı destekleyeceğim" dedi.

Merkel ayrıca, "Şunu da açıkça söylemeyim ki Türkiye mülteciler konusunda harika bir iş yapıyor ve AB-Türkiye anlaşması uyarınca zorunluluklarımız var. Taahüt ettiğimiz 3 milyar euroya ek olarak gelecek yıllar için 3 milyar euro daha söz verdik. Bu sözü tutmamız lazım" diye konuştu.

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