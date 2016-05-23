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Dünya

Merkel'den Erdoğan'a: Bağımsız yargı ve medya ile güçlü bir parlamentoya ihtiyaç var

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin güçlü bir parlamentoya ihtiyacı olduğunu açıkça söyledim"

23 Mayıs 2016 18:38

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan’a, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasından duyduğu derin kaygıyı ilettiğini söyledi. Merkel, “Bugünkü görüşmemizde açıkça dile getirdim. Bağımsız bir yargı sistemine, bağımsız bir medyaya ve güçlü bir meclise ihtiyaç olduğunu belirttim. Tabii ki  dört milletvekilinden birinin dokunulmazlığının kaldırılmasının bizi derinden kaygılandırıyor” diye konuştu.

Merkel ayrıca Türkiye’nin vize serbestisi elde edebilmek için tüm koşulları yerine getirmesi gerektiğini de söyledi.

Almanya’nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Terörle Mücadele Kanunu’ndaki değişikliğe direnmesinden ötürü Türkiye vatandaşlarına vize muafiyetinin 2017’den önce yürürlüğe giremeyeceğini bildirmişti.

Gazete ayrıca konunun, Dünya İnsani Zirvesi için Türkiye’de bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel’in bugün Erdoğan’la yapacağı görüşmede konuşulmasının beklendiğini de duyurmuştu.

 

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