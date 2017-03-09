Merkel: Türkiye Nazi benzetmelerine son vermeli

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Perşembe günü Federal Meclis’te yaptığı hükümet açıklamasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya ile ilgili olarak yaptıkları Nazi benzetmesini sert bir biçimde eleştirdi.

Bu benzetmeleri "üzücü ve iç karartıcı" olarak nitelendiren Merkel, ancak bu karşılaştırmanın ciddi bir yorum yapılamayacak kadar "yersiz" olduğunu kaydetti. Nasyonal Sosyalizmin işlediği insan hakları suçları ile bir bağlantıya "asla" müsaade edilemeyeceğini belirten Merkel, bu tarz karşılaştırmalara bir son verilmesi gerektiğini kaydetti.

Merkel, Türkiye’de 16 Nisan’da referanduma taşınacak anayasa reformunu ise "sorunlu" olarak değerlendirdi. Merkel, bununla birlikte "önceden bilgilendirme ve izin alma" şartı ile Türk politikacıların Almanya’da seçim kampanyası etkinliklerine katılmasının mümkün olduğunu dile getirdi.

Merkel: Türkiye'den uzaklaşma taraftarı değilim

Türkiye’nin Almanya için önemli bir ortak olduğunu vurgulayan Merkel, yine de iki ülke arasında hâlihazırda "derin ve ciddi görüş ayrılıkları" olduğunu söyledi. Merkel, sorunlara rağmen Almanya’nın güvenlik, dış ve jeopolitik çıkarları nedeni ile Türkiye’den uzaklaşması taraftarı olmadığını kaydetti. Tartışma konusunun özellikle basın, ifade ve toplanma özgürlüğü temelinde olduğunu kaydeden Merkel, "Almanya'nın Türkiye ile görüşmelerinde bu konuyu tekrar ve tekrar masaya getirdiğini" kaydetti. Almanya Başbakanı, açıklamasında Türkiye’de tutuklu bulunan Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in serbest bırakılmasını talep etti.

Uzun zamandan beri Almanya’da yaşayan Türklerin Almanya’nın refahına büyük katkı sağladığını kaydeden Merkel, Türk kökenli vatandaşlara Türkiye’deki iç siyasi sorunları Almanya’ya taşımamaları çağrısında bulundu.

Lammert: Türkiye kendi kendini diskalifiye ediyor

Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert de Perşembe günkü meclis oturumunun açılışında yaptığı konuşmada "Türkiye’nin giderek artan ölçüde otokratik bir devlet yolunda ilerlediğini" kaydetti. Hristiyan Demokratik Birlik (CDU) partili politikacı "Böyle bir devletin Avrupa’dan ve onun ilke ve demokratik standartlarından" uzaklaştığını söyledi.

Lammert Türk politikacıların son günlerde yaptığı Nazi karşılaştırmalarına atıfta bulunarak "Kendi kurum ve seçilmiş siyasi temsilcilerinin bizim anayasa düzenimiz kapsamında hareket ettiğini savunan her kim Almanya’yı, kamuoyu önünde Nazi metotları uygulamakla itham ediyorsa kendi kendini diskalifiye ediyor demektir" diye konuştu.

Federal Meclis Başkanı, bununla birlikte "Tüm yabancı hükümetlerden, özellikle de bir ortağımızsa, siyasi temsilcilerinin bizim ülkemizde kullandığı hakları, kendi ülkesinin vatandaşlarına da tanıması beklenir" diye konuştu. "Bu kapsamda Almanya’da herkes kendi görüşünü ifade edebilir, yabancı konuklar da edebilir. Ama tabii biz de" diyen Lammert, Almanya’nın o nedenle özellikle burada yaşayan ve Alman vatandaşı da olan Türklerin çıkarları gözetilerek Türkiye’deki yanlış gelişmelere dikkat çekmeye devam edeceğini bildirdi.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/afp, BD/BK