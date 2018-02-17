Merkel: Türkiye NATO'ya zarar verecek eylemlerden kaçınmalı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmesinde, "Suriye konusunda Türkiye'nin meşru güvenlik çıkarının söz konusu olduğunu, ancak NATO müttefikleri arasında bölgede gerginlik yaratacak tüm davranışlardan kaçınılmasına ilişkin endişeleri dile getirdiklerini" söyledi.

İran ile nükleer programın sürdürülmesinden yana olduklarını, görüşmede Ukrayna krizini de ele aldıklarını ve Suriye'deki gelişmelerle ilgili İngiltere ile görüş alış verişini sürdüreceklerini aktaran Merkel, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın davetine ilişkin sorusu üzerine, daveti dikkate aldığını belirterek, "Türkiye'ye ziyaretler ya da Türkiye Cumhurbaşkanının bir ziyaretinin yeniden gündeme gelmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile daha önce de görüşmüştüm. Bu konuda düne göre yeni somut bir gelişme yok" diye konuştu.

Brexit görüşmeleri ile ilgili çok sayıda önemli konunun ele alınması gerektiğini vurgulayan Merkel, müzakereler sonucunda taraflar için adil ve dengeli sonuçların ortaya çıkması gerektiğini belirtti.

"İngiltere'nin ortaklığı nasıl tasavvur ettiğini merak ediyorum. Elbette bizim de çıkarlarımız var" ifadesini kullanan Merkel, yakın bir ortaklığın sürmesini istediğini, ancak bunun AB üyeliğinden farkları bulunacağının da açık olduğunu vurguladı.

Merkel, Brexit görüşmelerinde zaman baskısının da bulunduğunu, bundan dolayı İngiltere'nin AB ile gelecekte düşündüğü ilişkiyi ifade etmesi gerektiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı May de güvenlik ve ekonomik iş birliği konularına özel bir önem verdiklerini belirterek, Avrupa'nın güvenliği için AB ülkeleri ile gelecekte sürdürecekleri ilişkilerin önemli olduğunu vurguladı.

Brexit konusunda tutumu değiştirmediklerini ifade eden May, müzakereleri yapıcı ve yakın ortaklık çerçevesi içinde sürdüreceklerini aktardı.

May, Münih Güvenlik Konferansı'nda İngiltere ile AB arasında hedefledikleri güvenlik ortaklığını anlatacağını belirterek, "Her halükarda, iş birliğimizi azaltmamız gerekmiyor, ancak şunları dikkate almalıyız, elde ettiğimiz şeyleri nasıl geliştirebiliriz? Bu iş birliğini nasıl daha da canlı hale getirilebiliriz? Çünkü tehditler azalmıyor, artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel ile uluslararası konuları da ele aldıklarını ifade eden May, Almanya ile İngiltere’nin dış politikada yakın iş birliği içinde olduğunu dile getirdi.

İran ile yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin taahhütlerini bugün yinelediğini aktaran May, herkesin bunlara bağlı kalması gerektiğini ifade etti.