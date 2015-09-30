Merkel: Türkiye Kürtlerle çatışırken, güvenli bölgenin hayata geçirilmesi çok zor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin "Suriye'de uçuşa yasak bölge" önerisine ilişkin olarak, "Suriye'deki çatışmalar ve Türkiye'nin Kürtlerle yaşadığı çatışma nedeniyle şu an hayata geçirilmesinin çok zor olduğunu" söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande pazartesi günü New York'ta BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ‘uçuşa yasak bölge‘ önerisinin müttefiklerle istişare edileceğini belirtmişti.

Almanya Başbakanı Merkel, Suriye'nin kuzeyinde mülteciler için oluşturulacak bir güvenli bölgenin mültecileri katliam riskiyle karşı karşıya bırakacağını, Suriye'nin kuzeyinde kurulacak bir güvenli bölge konusunda endişeli olduklarını açıkladı.

Radikal'in Deutsche Welle'den derlediği haberine göre Merkel, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde uçuşa yasak bölge oluşturulması önerisine karşı çıkan görüşlerini Hristiyan Birlik partileri meclis grubu oturumunda dile getirdi.

Berlin'deki toplantıya katılan parlamenterlerin çeşitli uluslararası haber ajanslarında yayınlanan ifadelerine göre Merkel, böyle bir bölge oluşturulması durumunda buraya yerleştirilecek sığınmacıların güvenliğinin de garanti edilmesi gerektiğini söyledi. Katılımcıların aktardığına göre Merkel, “Türkiye'nin kendisiyle IŞİD arasında bir tampon oluşturma isteği, anlaşılabilir bir durum. Ama yüz binlerce Suriyeli buraya yerleştirilecekse, onların güvenliğinin nasıl sağlanacağına da bakılması lazım“ diye konuştu.

Srebrenitsa uyarısı

Hristiyan Birlik partileri meclis grubunda mülteci ve sığınmacı politikalarının tartışıldığı oturumda konuşan Merkel, IŞİD'in olası saldırılarına atıfla, “Güvenliği sağlayamazsak Srebrenitsa'dan da feci bir durum ortaya çıkar“ dedi.

Normal şartlarda bu tür bir güvenli bölgenin arzu edilir bir durum olduğunu belirten Merkel, ancak ‘Suriye'deki çatışmalar ve Türkiye'nin Kürtlerle yaşadığı çatışma nedeniyle şu an hayata geçirilmesinin çok zor olduğunu‘ söyledi.

Türkiye yıllardır Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli bölge oluşturulmasını ve sığınmacıların buraya yerleştirilmesini savunuyor. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande pazartesi günü New York'ta BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ‘uçuşa yasak bölge‘ önerisinin müttefiklerle istişare edileceğini söylemişti.

Fransa Dışişleri de Cumhurbaşkanı Hollande'ın sözlerine atıfla, “IŞİD ve rejim güçlerinin dışındaki tüm kuvvetlerin katılımıyla oluşturulacak uçuşa yasak ve mültecilerin gelerek yaşayabileceği güvenli bölge fikrine Fransa'nın taraftar olduğu" yönünde bir açıklama yapmıştı.