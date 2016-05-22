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Dünya

Merkel: Türkiye insani yardımları yerine getirdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, mültecilere karşı taahhütlerin yerine getirilmesi konusunda aksaklıklar olduğunu söyledi

22 Mayıs 2016 00:00

Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye insani yardımları yerine getirdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’nin sadece insani yardım üzerine konuşmadığını, bunu yerine de getirdiğini söyledi.

Merkel, haftalık video mesajında, İstanbul’da düzenlenecek Dünya İnsani Zirvesi’nin insani yardımların koordine edilmesi ve daha iyi bir ağ kurulması konusunda bir ilk olduğunu belirtti.

haberler.com'un haberine göre, BM Genel Sekreteri’nin bu girişiminden memnuniyet duyduğunu vurgulayan Merkel, "Türkiye’nin ev sahibi olmasından da mutluluk duyuyorum, çünkü Türkiye, üç milyon Suriyeli sığınmacıyı kabul etmesiyle sadece insani yardım üzerinde konuşmadığını, bunu yerine de getirdiğini gösterdi" ifadesini kullandı.

Başbakan Merkel, özellikle taahhütlerin yerine getirilmesi konusunda aksaklıkların olduğuna işaret etti.

Kriz bölgelerinde hastanelere ve tabiplere karşı saldırıların da kabul edilemez olduğunu vurgulayan Merkel, bu konuda Suriye’de korkunç örneklerin yaşandığını kaydetti.

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