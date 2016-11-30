Merkel: Türkiye ile yeni başlıkların açılmasına karşıyım

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği müzakereleri kapsamında Türkiye ile yeni başlıkların açılmasına karşı olduğunu açıkladı.

Merkel'in Hristiyan Demokrat parlamenterlere yönelik bir toplantı sırasında sarf ettiği bu sözler, Bild gazetesi'nde yer aldı.

Gazetenin toplantıya katılan parlamenterlere dayandırdığı yoruma göre, bu yeni durum, "müzakerelerin fiilen durdurulduğu" anlamına geliyor.

Bild Gazetesi, 4. dönem için yeniden adaylığını koyan Angela Merkel'in, seçim sürecinde Türkiye konusundaki parti pozisyonlarının bu olacağını açıkladığını da yazdı.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, Brüksel'de yaptığı temasları sırasında, "ifade hürriyeti ve basın hürriyeti gibi konularda biz bunları tartışabilecek bir özgüvene sahibiz" dedi.

Türk ve yabancı medya mensuplarıyla bir araya geldiği bir toplantıda konuşan Çelik, yapıcı eleştiri çağrısı yaparak şunları söyledi;

"Özellikle ifade hürriyeti ve basın hürriyeti gibi konularda biz bunları tartışabilecek bir özgüvene sahibiz. Örneğin 23. ve 24. fasılları açalım, buyurun konuşalım. Ama Türkiye-AB katılım müzakerelerinde hiçbir ilerleme olmayacak ancak o fasılların içeriğiyle ilgili olarak Türkiye'ye sürekli olarak suçlama yöneltilecek. İşte bu, paylaştığımız ortak değerler açısından kaygı verici. Bu, Avrupa değerleri etrafında dayanışmak yerine, Avrupa değerlerini bir başka ülkeyi köşeye sıkıştırmak için bir araç gibi kullanma şeklinde bir yaklaşımdır. Bu durum, paylaştığımız ortak değerleri de yıpratmaktadır"