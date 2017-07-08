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Dünya
Deutsche Welle

Merkel: Türkiye ile yakınlaşma görmüyorum

Almanya Başbakanı Angela Merkel, G20 zirvesinin sonunda yaptığı açıklamada, Türkiye ile ikili ilişkilerde bir yakınlaşma görmediğini ifade etti.

08 Temmuz 2017 21:12

Almanya'nın Hamburg kentindeki G20 Liderler Zirvesi'nin sonunda basın toplantısı düzenleyen Merkel, Ankara-Berlin ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi üzerine ikili bir görüşme gerçekleştiğini belirten Merkel, ancak bu görüşmenin Türkiye ile Almanya arasında "derin farklılıklar olduğunu açıkça ortaya koyduğunu” ve bunların hasıraltı edilebilir nitelikte olmadığını ifade etti.

Merkel bu farklılıklara örnek olarak ise Türkiye'de 15 Temmuz sonrası yaşanan tutuklamaları ve Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü'nü ziyaretinin engellenmesini gösterdi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/CÖ,BW

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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