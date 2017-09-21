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Merkel: Türkiye ile ticari iş birliğimizi azaltabiliriz

Merkel, Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu

21 Eylül 2017 17:21

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile iş birliğini azaltabileceklerini söyledi.

 

"Türkiye'den buraya gelenlerin misafir işçi olduğunu söylediğimiz dönemler çoktan geride kaldı. Alman vatandaşlığına geçmelerinin önü açık ve bunu yaptıklarında Türk kökenliler de tıpkı yüzyıllardır aileleriyle burada yaşayan diğerleri gibi Alman vatandaşıdır" diyen Merkel, sözlerinin devamında şunlar kaydetti:

"Uzun yıllardır burada yaşayan ve Alman vatandaşlığına geçmemiş olanlara da ülkemizin refahına katkı sağladıklarını ve bu nedenle de yasalara uymaları halinde ülkemize ait olduklarını söylüyorum. Bizi şu an endişelendiren, Türkiye'den farklı grupların kısmen birbirlerini karşılıklı olarak ihbar etmeleri ve belki de gözetlemeleri. Bunu istemiyoruz. Türkiye'den anlaşmazlıkların Almanya'ya getirilmesini istemiyoruz ve buradaki bütün grupların  barışçıl ve taciz edilmeksizin yaşayabilmelerine dikkat edeceğiz."

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