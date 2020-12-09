Merkel: Türkiye ile müzakerelerde istenilen sonuca ulaşılamadı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, gündeme dair yaptığı açıklamalarda Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki görüşmelerle ilgili "İstenilen sonuca ulaşılamadı" ifadelerini kullandı.

Merkel, parlamentoya gündeme dair açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını, ekonomi, Brexit gibi gündemlere değinen Merkel, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri hakkında da konuştu.

"Maalesef dönem başkanlığımızın başında Türkiye ile yoğun diyalog sürecine girme önerimiz benim arzu ettiğim ölçüde kabul görmedi" diyen Merkel, Türkiye'nin enerji kaynağı arama faaliyetlerine atıfla "Doğu Akdeniz’deki aktiviteler sürüyor, özellikle (Güney) Kıbrıs bu nedenle büyük sıkıntılarla karşı karşıya" ifadeleirni kullandı.

Merkel, "Bu bağlamda nasıl ilerleyeceğimize dair karar almak durumunda kalacağız" dedi.