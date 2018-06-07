Merkel: Türkiye ile mülteci mutabakatının dışında anlaşma yok

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman Meclisinde ilk kez milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Merkel’e sorulan sorular arasında Türkiye de gündeme geldi. Merkel, Türkiye'den her yıl 150 bin ile 200 bin arasında mültecinin Avrupa'ya getirilerek, yerleştirilmesi yönünde yazılı olmayan bir anlaşma yapıp yapmadığı sorusuna, "Mülteci mutabakatının dışında anlaşma yok" diye yanıt verdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman meclisindeki yeni uygulamaya göre, Çarşamba günü ilk kez koalisyon ve muhafelet partilerinin güncel konulara ilişkin sorularına yanıt verdi.

Başbakan Merkel'e yönelik sorularda Türkiye de gündeme geldi. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinden milletvekili Beatrix von Storch, Merkel'e 7 Mart 2016 tarihinde Türkiye'nin Brüksel'deki Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'nde dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya gelip gelmediğini sordu. AfD'li milletvekili von Storch, Merkel'in bu görüşmede Türkiye'den her yıl 150 bin ile 200 bin arasında mültecinin Avrupa'ya getirilerek, yerleştirilmesi yönünde yazılı olmayan bir anlaşma yapıp yapmadığı sorusunu yöneltti.

Merkel ise Türkiye ile mültecilere ilişkin görüşmelerin yapıldığını ve sonunda bir mutabakata varıldığını hatırlattı. Merkel, bu anlaşmaya göre, "Ege Denizi üzerinden kaçak yollardan Avrupa'ya gelmek isteyen her Suriyeli mültecinin” Türkiye'ye geri gönderilmesi karşılığında Türkiye'den belirli bir kontenjan dahilinde ve yasal yollardan gelecek Suriyelileri kabul etmeye hazır olduklarını ifade etti. "Bu konuda yapılan başka bir anlaşma olmadığını” vurgulayan Merkel, Türkiye ile yapılan anlaşmanın da içeriğinin bilindiğini dile getirdi. Merkel, von Strock'un sözünü ettiği buluşmada da bu anlaşmanın görüşüldüğünü ifade etti.

Mültecilere yönelik politikasını savundu

Başbakan Merkel'e mültecilere yönelik izlediği politikaya ilişkin sorular da soruldu. Merkel, 2015-2016 yıllarında izlediği mülteci siyasetini de savundu. Almanya’nın "çok sorumlu” bir tutum izlediğini vurgulayan Merkel, aldığı siyasi kararların da doğru olduğunun altını çizdi. O dönemde "istisnai bir durum” yaşandığını kaydeden Merkel, o dönemden beri göç ve mülteci siyasetinde bir dizi değişlik yapıldığını ve yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını söyledi.

Merkel’e yöneltilen sorular arasında Göç ve Mülteciler Dairesi'ndeki (BAMF) sorunlar ve usulsüzlükler de önemli bir yer tuttu. Merkel, BAMF'deki ağır sorunları dikkate almadığı yönündeki iddiaları reddetti.

G-7 Zirvesi

Başbakan Merkel, milletvekillerinin sorularını yanıtlamadan önce hafta sonu Kanada'nın Charlevoix kentinde yapılacak G-7 zirvesine ilişkin bilgi verdi. Merkel, G-7 üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı zirvenin sonunda ortak bir sonuç bildirisi yayınlanıp yayınlanamayacağı sorusunun yanıtını açık bıraktı. ABD'nin Avrupa Birliği'den (AB) ithal edilen çelik ve alüminyum ürünlerine uyguladığı ek gümrük vergisi, İran'la anlaşmadan çekilmesi ve iklim politikasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle zorluklar yaşandığına işaret eden Merkel, "Bunlar çok taraflı anlaşmalara ilişkin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor” dedi.

Merkel, Rusya'nın G-8 üyeliğinin askıya alınmış olmasına ilişkin bir soruya yanıtından da, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmiş olması nedeniyle G-8 üyeliğinden çıkartılmış olmasını savundu.