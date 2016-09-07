Merkel, Türkiye ile mülteci anlaşmasını savundu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, hükümetin mülteci krizinin üstesinden gelemediği suçlamasını geri çevirdi. Merkel, 2017 mali yıl bütçesinin görüşüldüğü meclis genel kurulundaki konuşmasında, "durumun bir yıl öncesine göre çok daha iyi olduğunu, ancak daha çok şey yapılması gerektiğini" söyledi.

Federal hükümetin iç güvenlik alanında ek tedbirler alacağını belirten Başbakan Merkel, "güvenliğin teminat altına alınabilmesi için elden gelenin yapılmasını istemenin kamuoyunun hakkı olduğunu" söyledi.

Geri kabul mutabakatı emsal oluşturabilir

Türkiye ile varılan mülteci geri kabul mutabakatını savunan Başbakan Angela Merkel, mutabakatın her iki ülkenin de çıkarına olduğunu ve o tarihten bu yana Ege'de hemen hiç kimsenin boğulmadığını söyledi.

Mutabakatın Mısır, Tunus ve daha sonra Libya ile yapılmasına çalışan anlaşmalara örnek oluşturabileceğini vurgulayan Başbakan Angela Merkel, Türkiye ile ilgili olarak “İnsan hakları ihlal edilirse, adını koyarız. Askeri darbe teşebbüsü başarısızlığa uğrarsa, başarısızlığa uğraması iyi oldu, deriz” dedi.

Mülteci krizi Merkel'e puan kaybettirdi

Merkel'in genel başkanı olduğu Hristiyan Sosyal Birlik'in Mecklenburg-Vorpommern eyalet parlamento seçimlerinde başarılı olamaması üzerine koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik'in Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Horst Seehofer, Merkel'in mülteci politikasına yönelttiği eleştirilerin dozunu artırmıştı.

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yaklaşık yüzde 21'lik oy oranıyla ilk kez Mecklenburg-Vorpommern eyalet parlamentosuna girmesinden Başbakan Merkel'in izlediği mülteci politikası sorumlu tutuluyor.