Merkel: Türkiye ile bağımız özel; Suriye'deki insani felaketin çözümüne büyük katkı sağladılar



Almanya'da farklı gazetelerde çalışan editörlerin oluşturduğu Almanya Yazı İşleri Ağı'na konuşan Başbakan Angela Merkel, Türkiye ile ilgili sorulara da yanıt verdi. Almanya ve Türkiye arasında özel bir bağ olduğunu ve bu bağın böyle de kalmaya devam edeceğini ifade eden Merkel, "Alman - Türk ilişkilerini özel yapan, üç milyon Türk kökenlinin Almanya'da yaşıyor olmasıdır" dedi.

Entegrasyonun başarıya ulaşmadığını gösteren örnekler de bulunduğunu vurgulayan Merkel, "Ancak bundan Almanya'da yaşayan 3 milyon Türk kökenli için sonuç çıkarmanın yanlış olacağını" belirtti. Merkel, "Türkiye için de şu geçerli: Gerginlik yerine iyi bir ilişkiyi tercih ediyorum ve bu ruhla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmelerimi yürütüyorum" dedi.

Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği darbe girişimini Türkiye açısından kötü bir kırılma noktası şeklinde değerlendiren Merkel, Türkiye'nin NATO üyesi olarak önemli bir ortak olduğu kaydetti. Belirli sorunların çözümü için Türkiye'nin önem taşıdığına dikkat çeken Başbakan Merkel, "Türkiye'nin özellikle Suriye'de devam eden dramda rol oynadığını" ifade etti.

Türkiye'nin 3 milyon mülteciyi kabul ettiğine de işaret eden Merkel, "Bu büyük bir başarı. Türkiye, Suriye'deki insani felaketin çözümüne büyük katkı sağlamış bir ülkedir" dedi.

"Mutabakat önemli"

Lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) internet üzerinden yayın yapan televizyon kanalı CDU-TV'ye de konuşan Başbakan Angela Merkel, insanların ülkelerinden kaçmalarına yol açan nedenlere karşı mücadelede ve insan kaçakçılarıyla savaşta Türkiye ile varılan mutabakatın büyük rol oynadığını belirtti.

Merkel, "Bu konuyu bir kez daha vurgulamak istiyorum: İnsanları ticaret öğesi olarak gören, hayatlarını tehlikeye atan yasadışı insan kaçakçılığını önlemek istiyorsak bunun başka yolu yoktur. Menşe ülkelerle konuşmak, orada kalkınma yardımları sunmak ya da Türkiye ile yaptığımız gibi insanların ülkelerinin yakınında insana yaraşır koşullara sahip olmaları için mültecilere yardım sağlamak zorundayız" dedi.

Gizli belge tartışması

Öte yandan İktidardaki Hristiyan Birlik partileri ve Sosyal Demokrat Parti, Türkiye ile ilişkilerin gözden geçirilmesi çağrılarını reddetti. Sosyal Demokrat Parti Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann, Türkiye ile ilişkilerin yeniden değerlendirilmeye alınması için bir neden görmediğini belirterek, "İçişleri Bakanlığı, Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen'in soru önergesine verilen yanıtta sadece eskiden beri bilinen şeyleri sivri bir şekilde formüle etmiştir" dedi. Oppermann, Neue Osnabrücker Zeitung'a açıklamasında "Türkiye ile zaten gergin olan ilişkilerin yeniden değerlendirmeye alınmasını gerekli görmediğini" vurguladı.

Alman İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye ile ilgili 'gizli' ibareli değerlendirmelerinin basına sızması, Türkiye ile ilgili tartışmaları alevlendirmiş, Türkiye ile ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi talepleri dile getirilmişti.

Sol Parti'nin soru önergesine verilen ve Alman dış istihbaratının verilerine dayandırılan yanıtın 'gizli' ibareli bölümünde " "Ankara'nın özellikle de 2011 yılından beri adım adım İslamileşen iç ve dış politikasının sonucu olarak Türkiye, Orta ve Yakındoğu bölgesindeki İslamcı örgütlerin merkezi eylem platformu haline gelmiştir" ifadesi yer almıştı. Belgede AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Müslüman Kardeşler, Hamas ve Suriye'deki silahlı İslamcı muhalefete yönelik dayanışma ve destek eylemlerine de dikkat çekilmişti.