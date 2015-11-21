Merkel: Türkiye ile anlaşmaya ihtiyacımız var

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye'den Avrupa'ya mülteci akınının çözümü konusunda Türkiye ile anlaşmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, mülteci sorunun çözümü konusunda bir kez daha Türkiye'yi adres gösterdi. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) Genel Başkanı olan Merkel, hükümetin küçük ortağı ve kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin (CSU) Münih'te düzenlediği olağan genel kurultayında yaptığı konuşmada, Avrupa'ya gelen sığınmacıların sayısının azaltılmasının uluslararası düzeydeki bir çözümle gerçekleşebileceğini belirtti.

'AB'nin sınırları korunmalı'

Bu büyük sorunun Avrupa Birliği (AB) zarar görmeden çözülmesi gerektiğini ifade eden Merkel, sığınmacı sayısının azaltılması için de AB'nin dış sınırlarının korunmasının önemine işaret etti.

"Bizim Türkiye ile anlaşmaya ihtiyacımız var" diyen Merkel, NATO üyesi ve AB'ye aday olan Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınırda illegal göçün önlenmesi gerektiğini kaydetti. Merkel, bunun için Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın yükün daha iyi paylaşılması ve illegal göçün azaltılması konusunda "AB-Türkiye Göç Gündemine" ilişkin müzakerelerde bulunduğunu aktardı.



Merkel, diğer taraftan insanların ülkelerinden kaçma sebepleriyle de mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda siyasi bir çözüme ulaşmak için Viyana'da görüşmeler yapıldığını anımsattı.

IŞİD ile mücadelenin de uluslararası düzeyde ortak bir şekilde yapılması gerektiğini dile getiren Merkel, sığınmacı krizinde yükün paylaşılması için AB içinde ve komşu ülkelerde sığınmacıların adil bir şekilde dağıtılmasını istedi.



Sığınmacıların sınırlarda ülkeye girişinin de düzene sokulması gerektiğini söyleyen Merkel, CSU'nun ülkeye alınacak sığınmacılara ilişkin bir üst sınır getirilmesi talebine karşı çıktı.



Öte yandan Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann kurultayda yaptığı açıklamada, Almanya'da bu yıl içinde gelen ve kayıt olan sığınmacı sayısının 900 bini aştığını kaydetti.



Herrmann, bu sayının içerisinde mükerrer kayıt veya ülkeyi yeniden terk etmiş olanların bulunabileceğini ifade etti.