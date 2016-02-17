Merkel: Türkiye ile anlaşmaya değecek



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesinde hükümet açıklamasında bulundu. "Ortak hedefimiz, korumamıza ihtiyaç duyan insanlara bundan sonra da yardım edebilmek için sığınmacı sayısının hissedilir ve kalıcı şekilde azaltılmasıdır" diyen Merkel, bunun için Türkiye ile işbirliğine gideceklerini söyledi.

'Kontenjan konuşulmayacak'

AB zirvesinde mültecilerin üye ülkelere kontenjan usulüyle dağıtımının konuşulmayacağını belirten Merkel, "Daha geçen yıl alınan karar hayata geçirilmemişken konuyu yeniden tartışmaya açmak gülünç olur" dedi.

Sığınmacıları yeniden yerleştirme programı eylül ayında kararlaştırılmıştı. Program, İtalya ve Yunanistan'da bulunan yaklaşık 160 bin sığınmacının Kuzey ve Batı Avrupa ülkelerine naklini öngörüyor. Yeniden yerleştirme programı kapsamında şimdiye kadar 600 dolayında sığınmacı başka ülkelere yerleştirildi.

Merkel, AB zirvesinde Türkiye ile anlaşmanın ele alınacağını söyledi. Türkiye ile anlaşmaya değeceğine işaret eden Merkel, "Bu yol, kaçak göçün hissedilir şekilde azaltılmasında etkili olacaktır. Bu da mültecilerin üye ülkelere kontenjan usulüyle dağıtımı için şart" dedi.

'Ağır sonuçları olur'

Almanya Başbakanı Merkel, bir grup Doğu Avrupa ülkesi tarafından da talep edildiği gibi Türkiye ile üzerinde anlaşılan planın hayata geçirilmemesi halinde bunun Yunanistan, AB ve Schengen bölgesi için ağır sonuçları olacağına dikkat çekti.

Merkel, "Türkiye ile üzerinde anlaşılan eylem planı en doğrusu, o yüzden bunu hayata geçirmek için var gücüyle çaba harcayacağım" dedi.

Merkel'in '3 ana nokta'sı

Angela Merkel sığınmacı krizine karşı eylem planının 3 ana noktada yoğunlaştığını vurguladı. Bunları sığınmacı krizine yol açan nedenlerin ortadan kaldırılması, AB dış sınırlarında güvenliğin yeniden sağlanması ve sığınmacı akınının düzenlenip sevk edilmesi olarak özetledi.

'Uçuşa yasak bölge birçok hayat kurtaracak'

Suriye'deki insani durumu "katlanılamaz" olarak değerlendiren Merkel, uçuşa yasak bölgeye ilişkin görüşünü dile getirdi. Merkel, "Mültecilerin sığınması için oluşturulacak uçuşa yasak bölge, birçok hayat kurtaracak ve Suriye'deki siyasi sürece katkı sunacaktır" dedi.

Merkel, "IŞİD ile müzakere edemeyiz ama Esad yanlısı ve karşıtı güçler, sığınmacılar için bir uçuşa yasak bölge konusunda anlaşmaya varabilir" diye konuştu.