Merkel: Türkiye ile anlaşmaya bağlıyız



Almanya Başbakanı Angela Merkel öğle saatlerinde Federal Meclis'te hükümet açıklaması yapacak. Merkel'in açıklamasının temel noktasını Türkiye ile sığınmacı akınının kontrol altına alınması için sağlanan uzlaşma oluşturacak. Merkel 17-18 Mart'ta Brüksel'de yapılacak AB zirvesi öncesinde Türkiye'nin yardımı ile sığınmacı sayısının nasıl azaltılabileceği hakkında bilgi verecek.

Merkel salı günü Hristiyan Birlik meclis grubu toplantısında Türkiye ile varılan anlaşmaya bağlı olduğunu ve AB düzleminde hareket ettiğini vurguladı. Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik, pazartesi günü yaptığı açıklamada anlaşmaya destek için önkoşullar ileri sürmüş, Türkiye'nin AB üyeliğini ve Türklere tam vize serbestisini istemediklerini açıklamıştı. Merkel'in salı günkü meclis grubu toplantısında, Türkiye ile yapılan görüşmelerde AB üyeliği konusunun gündemde olmadığını, vize zorunluluğunun kaldırılması konusunun da AB düzleminde bu yıl için ön görüldüğünü söylediği, bunun için Türkiye'nin çeşitli kriterleri yerine getirmesi gerektiğini hatırlatarak, güvenlik koşullarının değişmesi durumunda konunun yeniden tartışılacağını kaydettiği bildirildi.

Almanya'nın üç eyaleti, Baden Württemberg, Rheinland-Pfalz ve Saksonya Anhalt'ta pazar günü yapılan eyalet seçimlerinde, sağ popülist, sığınmacı karşıtı Almanya İçin Alternatif'in (AfD) oylarını büyük ölçüde artırarak meclise girmeyi başarmasının ardından özellikle Hristiyan Sosyal Birlik'ten (CSU) Merkel'e eleştiriler arttı. CSU'nun Genel Başkanı Horst Seehofer parti yönetimi ile seçim sonuçlarını analiz edeceklerini söyleyerek, Merkel'den de aynı şekilde AfD'nin oy oranını artırmasına tepki olarak mülteci politikasını gözden geçirmesini talep etti.

'Türklere vize serbestliği tanınamaz'

Hristiyan Sosyal Birlik Genel Sekreteri Andreas Scheuer ise Alman 2. Televizyon kanalı ZDF'e verdiği demeçte, Merkel'in sığınmacı krizinde yapılan işbirliği nedeniyle Türkiye'ye sunduğu desteği eleştirdi. Scheuer AB'nin sığınmacı krizinde işbirliği yaptığı Türkiye'ye vize serbestliği getiremeyeceğini savunarak, '75 milyon Türke tamamen vize serbestliği tanınmasını istemiyoruz' dedi. Scheuer buna gerekçe olarak da Türkiye'de güvenlikle ilgili koşulları gösterdi.

Perşembe ve cuma Brüksel'de yapılacak AB zirvesinde Türkiye'nin sığınmacı akını konusunda yaptığı öneriler görüşülerek karara bağlanacak. Ankara, AB-Türkiye zirvesinde, Yunanistan'dan geri gönderilen her bir sığınmacı karşılığında AB ülkelerinin Türkiye'den bir Suriyeli sığınmacıyı almasını önermişti. Türk vatandaşlarına vize serbestliği getirilmesi ve AB üyelik sürecine ivme kazandırılması da Türkiye'nin öne çıkan talepleri.