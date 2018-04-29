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BBC Türkçe

Merkel: Türkiye AB'ye üye olmamalı

Almanya Başbakanı Merkel, ülkesinde düzenlenecek seçimler öncesi rakibi Schulz ile karşı karşıya geldiği televizyon tartışmasında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üye olmaması gerektiğini dile getirdi. Merkel aynı zamanda Türkiye'ye daha sıkı ekonomik b

29 Nisan 2018 20:30

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinde düzenlenecek seçimler öncesi rakibi Martin Schulz ile karşı karşıya geldiği televizyon tartışmasında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üye olmaması gerektiğini dile getirdi.

"Türkiye, hiçbir zaman AB üyesi olmamalı. AB'deki meslektaşlarım ile konuşup üyelik müzakerelerinin sona ermesi için ortak bir pozisyona ulaşabilecek miyiz bakacağım" dedi.

Konu ile ilgili hamle ilk başta tartışma sırasında Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) lideri olan Schulz'tan geldi.

Schulz, "Eğer Almanya başbakanı olursam Avrupa Konseyi'ne Türkiye ile üyelik müzakerelerinin bitirilmesi teklifinde bulunacağım. Bu ülkeleri ikna eder miyiz etmez miyiz bilmiyorum ama bunun için uğraşacağım" dedi.

Merkel ilk başta böylesi bir duruma dikkatle yaklaşarak, "Türkiye'de Alman vatandaşları tutukluyken ilişkileri tehlikeye sokmamak" gerektiğini söyledi: "Sırf seçim kampanyası yaptığımız için Türkiye ile diplomatik ilişkileri kesmek ve kimin daha sert olduğu yarışına girmek istemiyorum" dedi.

Ancak tartışma programının moderatörleri programa devam edip ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili bir soru sorduktan sonra Merkel konuya geri döndü ve Türkiye'nin AB ile üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.

Merkel aynı zamanda 'Türkiye'ye daha sıkı ekonomik baskı uygulanması' ve daha sıkı bir seyahat uyarısı getirilmesi gerektiğini belirtti.

Schulz ise Türkiye ile yapılan mülteci anlaşmasını eleştirdi.

Televizyon düeollosunun sonrasında seyirciler yüzde 49 oranla Merkel'i Schulz'a göre daha güvenilir buldular.

söylemişti

Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkiler özellikle Türkiye'de gözaltına alınan ve tutuklanan Alman vatandaşları ile Türkiye'nin Gülen cemaati üyesi kişilere yönelik Almanya'ya ilettiği iade taleplerine cevap verilmemesi yüzünden iyice gerilmişti.

Dördü çifte vatandaş olmak üzere Türkiye'de 12 Alman vatandaşı tutuklu.

çağrısı yapmıştı.
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