-Merkel, Türkiye-İsrail arasındaki gerginlikten endişeli BERLİN (A.A) - 20.09.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Türkiye ve İsrail arasındaki gerginlikten endişe duyduğu bildirildi. Bazı hükümet yetkilileri, Merkel'in Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yaptığı görüşmeden sonra, görüşmede Merkel'in Türkiye ve İsrail arasındaki gerginlikten duyduğu endişeyi dile getirdiğini söyledi. Görüşmede Türkiye-Almanya ilişkilerinin geniş bir şekilde ele alındığını belirten yetkililer, Kuzey Afrika ülkelerindeki ve Arap dünyasındaki gelişmelerin de gündeme geldiğini ifade etti. Yetkililer, Gül ve Merkel'in, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda bilindik görüşlerini de yeniden ortaya koyduğunu kaydetti. Görüşmede, Almanya'da yaşayan Türk kökenli insanların durumu ve sorunlarının da ele alındığını belirten yetkililer, Gül ve Merkel'in, Türklerin Alman toplumuna uyumu için Almanca öğrenilmesi gerektiği konusunda görüş birliği içinde olduğunu ifade etti.