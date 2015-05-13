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Merkel, Türk öğrenciye Atatürk'ü sordu: Kim olduğunu biliyor musun?

Şansölye, fotoğraftaki kişinin kim olduğunu bilip bilmediğini, 'Wer ist er' diye sorduğunda öğrenciden 'Atatürk' yanıtını aldı

13 Mayıs 2015 14:27

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'de Türk kökenli öğrencilerin çoğunlukta olduğu bir okulu ziyaret etti. Merkel, cep telefonuna Atatürk fotoğraflı kılıf takan bir çocukla konuştu. Merkel, fotoğraftaki kişinin kim olduğunu bilip bilmediğini, "Wer ist er" diye sorduğunda öğrenciden “Atatürk” yanıtını aldı.

Avrupa Günü etkinlikleri kapsamında bir meslek lisesini ziyaret eden Merkel, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Posta'nın haberine göre; Alman lider Merkel, Türk kökenli kız öğrencilerle şarkı söyledi.

Merkel, cep telefonuna Atatürk fotoğraflı kılıf takan bir çocukla konuştu. O anlar Reuters objektifine yansıdı.

Şansölye, fotoğraftaki kişinin kim olduğunu bilip bilmediğini, "Wer ist er" diye sorduğunda öğrenciden “Atatürk” yanıtını aldı.

Şansölye, öğrencilerle selfie de çektirdi.

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