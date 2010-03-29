Merkel: Türk lisesi olabilir ama...

T24 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'da Türk okulu kurulabileceğini ancak bunun için Almanca öğrenmek için bunun bir engel oluşturmaması gerektiğini de söyledi. Türkiye'nin Avrupa Birliği süreciyle ilgili açıklamalarında imtiyazlı ortaklık görüşünü yineleyen Şansölye, "İmtiyazlı ortaklığı ifade ederken biz AB ile çok özel bir ilişki olarak algılamıştık. Bunun olumsuz algılandığını düşünüyorum" dedi. Başbakan Erdoğan'da Beykoz'da kurulması planlanan Alman üniversitesi için fizibilite çalışmalarının sona erdiğini belirtti. İran ilgili görüş ayrılığı sürerken Başbakan Erdoğan sorunun Washington'da çözüleceğini ifade etti. Görüşme öncesinde Şansölye Merkel Başbakan Erdoğan'a Lara isimli dokuz yaşındaki öğrencinin yaptığı ''beyaz barış güvercini'' biblosunu hediye etti.



'İmtiyazlı ortaklığı ifade ederken yanlış anlaşıldık'

İran'a yaptırımda uzlaşı yok

Ermeni tasarısı

Almanya Başbakan'ı Angela Merkel 2 günlük bir resmi ziyaretinin ilk durağında Ankara'da Anıtkabir ziyaretinin ardından Başbakanlık'ta Başbakan Erdoğan'la başbaşa bir görüşme gerçekleştirdi.Görüşmenin ardından ikili ortak bir basın toplantısı düzenledi.Şansölye Merkel konuşmasında Almanya'da Türk okulu açılabileceğinin sinyalini verirken, "Türkiye’nin de Almanya’da okulu olabilir ama Almanca bilmek şart" dedi:"Bizim üzerinde durduğumuz husus, Almanya'da Almanca bilmeyen kimsenin yaşaması uygun olmaz. Çünkü içinde yaşadıkları ülkenin dilini bilmeleri entegrasyon için ön koşul. Bizim hedefimiz asimilasyon değil, herkesin kültürünü, köklerini korumasını istiyoruz. Fakat 3. ve 4. kuşak Almanya'da yaşayanların toplumsal yaşama katılmasını istiyoruz. Gelecek kuşaklarda da insanların sadece işçi olarak değil, iş adamı, öğretmen, bilim adamı olarak çalışmalarını istiyoruz, geçmişlerini geleneklerini unutmadan elbette...Türkiye'nin yurt dışında, Almanya'da okulları olabilir. Ama Almanya'da yaşayan Türkler için bu Almanca öğrenmemek için bir bahane olmamalı. Bunları ayrıntılı olarak ele aldık ve ortak bir tutum üzerinde anlaşmaya vardık. Almanya'da yaşayan Türkler bize zenginlik katıyor. Büyük katkıları var ve onların topluma daha da iyi entegre olmalarını istiyoruz."Angela Merkel'e Türkiye'ye karşı ısrarla savunduğu "AB'ye imtiyazlı ortaklık" da soruldu. Konuk Başbakan, "İmtiyazlı ortaklığı ifade ederken biz AB ile çok özel bir ilişki olarak algılamıştık. Bunun olumsuz algılandığını düşünüyorum. Zaten AB de değişti. Yani oyunun kuralları değişti. Sonu açık bir süreç zaten sürüyor. Yani müzakereleri sürdürüyoruz. Biz Türkiye'de birçok şeyin değiştiğini görüyoruz ve bunu memnuniyetle karşılıyoruz" diye konuştu.Merkel, İran'a yaptırımlar konusundaki bir soruya ise, "İran önümüzdeki dönem belirgin adım atmazsa BM nezdinde yaptırım kararı vereceğiz. Türkiye'yle de bu konuda görüşmeyi sürdüreceğiz" dedi.Erdoğan ise, Türkiye'nin bu konuda diğer ülkelerden farklı konumuna dikkat çekerek, "İran ile aramızda kilometrelerce sınır ve asırları yakalayan bir dostluk var. Şu an bizim için önemli bir ortak. Rusya'da sonra enerji konusunda ikinci ortak. Zaten İran'a iki kez yaptırım uygulandı ama kararı alan ülkelerin yaptırımı deldiklerini gördük ve bu yolun sağlıklı olmadığı inancındayız. Konu diplomasiyle çözülmeli" şeklinde konuştu.Başka ülkelerin de nükleer silahları olduğunu söyleyen Erdoğan, onlara yaptırım uygulanmadığını, aradaki tek farkın İran'ın Atom Enerjisi Kurumu üyesi olması olduğunu belirtti.Erdoğan ABD ile İsveç'ten geçen Ermeni tasarılarıyla ilgili sorular üzerine, "Dün ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Bakan Davutoğlu'nu arayarak bu konuyla ilgili hassasiyetlerini ifade ettiler ve alınan karara yönelik kendi üzüntülerini de Dışişleri Bakanı'ma ilettiler. Bizler de bunu değerlendirmek suretiyle kararımızı vereceğiz" dedi.Erdoğan sözlerine, "Ancak konuya ilişkin tavrımız bellidir. Biz bu konuyu bırakalım tarihçiler çözsün diyoruz, parlamentolar bunun çözüm yeri değildir diyoruz. 2005'te Sayın Koçaryan'a bir mektup göndermiştim ancak mektubuma henüz yanıt alabilmiş değilim" diye devam etti.Konuk Başbakan Merkel de, "Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkileri mümkün olduğunca iyi şekilde geliştirmek lazım. Bu kapsamda umut verici adımlar var" ifadesini kullandı.Görüşmenin ardından Şansölye Merkel, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından kabul edilecek.

Akşam saatlerinde İstanbul'a geçecek









Erdoğan'ın onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak olan Merkel, Pazartesi akşamı İstanbul'a geçecek.







Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii'ni gezecek olan Merkel, daha sonra Alman Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrencilerle bir tartışma paneline katılacak. Merkel, Alman cemaatinin dini temsilcileriyle de görüşecek.



Almanya'nın Essen kentinin ve İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti olması sebebiyle verilecek konsere katılacak olan Merkel, Salı akşamı ülkesine dönecek.



Lara'dan Erdoğan'a beyza barış güvercini

Anıtkabir ziyareti sonrası Başbakanlık Merkez Binası'ndaki resmi karşılama töreninde, iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından, Merkel ''merhaba asker'' diyerek tören kıtasını selamladı.





Şansölye Merkel, Başbakan Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmenin başında Lara isimli dokuz yaşındaki öğrencinin yaptığı ''beyaz barış güvercini'' biblosu hediye etti ve öğrencinin şu mesajını da iletti:Angela Merkel, görüşmenin başında Lara isimli öğrencinin gönderdiği ''beyaz barış güvercini'' ni Başbakan Erdoğan'a hediye etti ve öğrencinin şu mesajını iletti:''Merhaba!Bu güvercin sana geldi. Onu Unna şehrinde Katharinenschule'de okuyan Lara adında dokuz yaşındaki bir çocuk yaptı.Güvercin 'barış'ın sembolü. Birkaç gün ona baktıktan sonra onu bu yazı ile dünya barışını devam ettirmek için bir kişi veya kuruluşa gönder. Bize de hemen, mümkünse çektiğin bir resim ile birlikte bir mail yolla. Böylece biz de güvercinin 'barış yolu'nu takip edebiliriz. Bununla sen de Margaretenhöhe Essen'deki ilkokullarının, Hattingen'deki Franziskusschule'nin, Unna'daki Katharinenschule'nin, ayrıca İstanbul ve Pecs'deki okulların barış hareketine katkıda bulunmuş olacaksın"Angela Merkel, Başbakan Erdoğan'a Katharinenscuhule'nin mail adresini de verdi.Angela Merkel, Ankara ziyareti çerçevesinde Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile de bir araya geldi. Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'ndeki görüşme basına kapalı yapıldı.







'Modern Türkiye'nin babası Mustafa Kemal Atatürk'e...'











Almanya Başbakanı Angela Merkel, resmi ziyaret için Ankara'ya geldi. Göç ve uyumdan sorumlu Devlet Bakanı Maria Böhmer ve çok sayıda iş adamıyla birlikte Ankara'ya gelen Merkel, ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti ve Atatürk'ün kabrine çelenk koydu.





Bu arada, Anıtkabir'i ziyaret eden Merkel, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:







"Modern Türkiye'nin babası Mustafa Kemal Atatürk'ün eserine saygıyla. Almanya gelecekte de Türkiye'ye yolunda eşlik edecektir."









'Türkiye şamar oğlanı mı?'











Başbakan Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada, Almanya'da Türk lisesi açılmamasına tepki göstermişti.



Ziyareti sırasında Merkel'le bu konuyu konuşacağını belirten Erdoğan, "Türkiye şamar oğlanı mı? Türkiye'de Almanca eğitim yapan okullar var. Merkel'den bu yaklaşımı hiç beklemezdim" demişti.