Merkel: Türk ekonomisinin gelişmesi bizim çıkarımıza

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ekonomisinin iyi bir şekilde gelişmesinin kendilerinin çıkarına olduğunu dile getirdi. Merkel, İdlib meselesi ile ilgili olarak ise, "İnsani bir felaketten mutlaka kaçınmalıyız" değerlendirmesini yaptı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, RTL televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Merkel yaptığı açıklamada, Suriye'de cihatçıların bulunduğu İdlib'deki son durum ile ilgili olarak, "Durum oldukça karışık, mutlaka savaşılması gereken radikal güçler var ama insani bir felaketten mutlaka kaçınmalıyız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretini değerlendiren Merkel, "Türkiye ekonomisinin iyi bir şekilde gelişmesi Almanya'nın çıkarına. Türkiye'nin güç kaybetmesine yol açacak şekilde davranmak Almanya'nın çıkarına değil" dedi.