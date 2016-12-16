Merkel-Tsipras buluşmasının gündemi yine yoğun

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Yunan mevkidaşı Aleksis Tsipras ile bugünkü buluşmasında AB’den partnerlerin yüksek oranda borçlu durumda olan Yunanistan’ın izlediği malî politikalara ilişkin dile getirdikleri rahatsızlıkları konuşacağı açıklandı. Merkel AB Liderler Zirvesi sırasında yaptığı açıklamada, “Ancak üzerinde konuşacağımız başlıca konu sadece bu olmayacak” demekle yetindi.

Yunan hükümeti emeklilere ek mali kaynak hazırlamıştı

Yunanistan Parlamentosu, perşembe günkü oturumunda yardıma muhtaç durumdaki emekliler için bazı kararlar almıştı. Başbakan Tsipras’ın toplam 617 milyon euro hacmindeki emekliler için ayrılan kaynağa, oturumda hazır bulunan 257 vekilden 196’sı evet oyu vermişti. Bu fonla 850 eurodan daha az maaş alan emeklilere finansal destek sağlanması hedefleniyor.

Yunan hükümeti AB’den alacaklıların talep ettiği, Yunan adalarındaki satışlarda katma değer vergisinin yükseltilmesini ise başka alanlara kaydırarak yerine getireceğini duyurmuştu. Yunan hükümeti emekli maaşlarına finansal desteğin vergilerden elde edilen milyarlık fazlalıklardan karşılanacağını da belirtti.

Alacaklılar Yunan hükümetinin önlemleri konusunda kuşkulu

Ancak AB’den alacaklılar Yunan hükümetinin izlediği bu yolun “son derece kuşkulu” olduğunu dile getiriyor. Bu yöndeki endişeler nedeniyle Yunanistan’ın borçlarının düzenlenmesine ilişkin taahhüt edilen kolaylıkların ertelendiği duyuruldu.

Tsipras AB Liderler Zirvesi’nde yaptığı konuşmada bu konudaki anlaşmazlığın “şantaj yapmadan” çözülmesi gerektiğini vurgulamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da Yunanistan’a saygıdeğer bir tavır içinde olunması uyarısında bulundu.

Mülteciler ve AB-Türkiye ilişkileri de gündemde

Merkel-Tsipras buluşmasında mültecilerin durumu, AB-Türkiye arasındaki ilişkiler ve Kıbrıs görüşmelerinin de görüşme gündeminde yer alacağı öğrenildi.

Ayrıca Yunanistan'dan gelerek Almanya’nın Freiburg kentinde 19 yaşındaki bir kadına tecavüz edip öldürdüğü iddia edilen Afgan mülteci Hussein K.'nın durumuna da değinilecek. Yunanistan'da da suç işlemiş olan bu kişinin Yunan makamlarının gözünden kaçarak nasıl Almanya'ya gelebildiği üzerinde tartışılıyor ve Yunan makamlarının sorumluluğu sorgulanıyor.

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dpa/ÇA/BS