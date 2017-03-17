Merkel, Trump’la ilk kez yüz yüze görüşecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel Washington’a gidiyor. Başkan Donald Trump ile yapacağı buluşmanın Merkel’in en zor geçen Beyaz Saray ziyareti olabileceği yorumları yapılıyor.

İlk defa bir araya gelecek olan Merkel ve Trump iki ülke arasındaki ilişkileri, bölgesel ve uluslar arası konuları ele alacak.

Liderler iki ülke arasındaki bağları güçlendirmeyi hedefliyor. Amerika’da kötü hava şartları sebebiyle geciken görüşme bugün gerçekleşecek. İki lider görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyecek.

Almanların sempati duymadığı George W. Bush ve Almanya'da çok beğenilen Barack Obama ile yaptığı görüşmeler ile Atlantik aşırı ilişkilerde bütün iniş çıkışları tecrübe etmiş bir politikacı olan Merkel, Irak Savaşı ve NSA skandalı gibi badirelere rağmen Washington ile sıkı ilişkileri devam ettirdi ve hem Bush, hem de Obama'nın Avrupa politikasındaki başlıca muhatabı oldu.

Donald Trump ise Merkel için bile çetin ceviz olacağa benziyor. Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nin (ECFR) Berlin temsilciliğinden Josef Janning "ABD'nin politikaları açısından durum hiç şimdiki kadar komplike olmamıştı” diyor.

Bolonya John Hopkins Üniversitesi Amerikan dış politikası uzmanı John Harper, ABD Başkanı ile pürüzsüz ilişkiler yürütebilmesi için Merkel'in yepyeni bir yol izlemesi gerektiğini belirtiyor ve selefleri Obama ve Bush'un aksine Trump'un siyaset tecrübesinin olamadığını hatırlatıyor.

Trump siyaset tarzı da kendinden önceki başkanlardan son derece farklı. ABD Başkanı siyasi olsun ya da olmasın, her konudaki görüşlerini anında ve saldırgan bir dille Twitter üzerinden duyuruyor.

İki lider bugün gerçekleşecek görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyecek.