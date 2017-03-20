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Dünya

Merkel, Trump görüşmesine hazırlık için Playboy röportajını okumuş

Angela Merkel'in, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine hazırlık olarak, Trump'ın Playboy röportajını okuduğu açıklandı

20 Mart 2017 23:38

Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi öncesinde yoğun bir hazırlık yaptığı duyuruldu. Trump ile ilk kez görüşecek olan Merkel, Trump'ın 1990 yılından kalma bir Playboy röportajını da okudu.

Independent'ın haberi, Almanya yetkililerine dayandırılırken, Trump'ın söz konusu röportajında "tartışmalı fikirler" öne sürdüğü bildirildi.

Merkel'in ekibinin, Trump'ın diğer liderlerle yaptığı görüşmeleri de analiz ettiği ve Trump'ın "uzun süre dinlemeyi sevmediği" sonucunu çıkarttığı açıklandı.

Trump ile Merkel'in görüşmesinde tokalaşma krizi de yaşanmış, Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer, Trump'ın Merkel'in tokalaşma talebini duymadığını öne sürmüştü.

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