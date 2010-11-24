-MERKEL: TERÖR TEHDİTLERİ GERÇEK BERLİN (A.A) - 24.11.2010 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkedeki terör tehdidi nedeni ile vatandaşların dikkatli olması, ancak korkmaması gerektiğini belirterek, "Tehditler maalesef gerçek" dedi. Merkel, bugün Federal Meclis'te yapılan başbakanlık bütçesi ile ilgili tartışma çerçevesinde yaptığı konuşmada, terörizme karşı mücadelede uluslararası alanda daha sıkı işbirliği yapılması çağrısında da bulunarak, "Terör tehdidi nedeni ile çalışmalarımızdan vazgeçmeyeceğiz" şeklinde konuştu. Almanya'daki ekonomik büyümenin de makul sınırlar içinde kalacağını ifade eden Merkel, bu yıl yüzde 3,4 oranında olan ekonomik büyümenin gelecek yıl yüzde 2 civarında olmasının beklendiğini kaydetti. 2011 yılı bütçesinde öngörülen 48,4 milyar avroluk borçlanmaya rağmen hala büyük bir borç yükü altında olduklarını da belirten Merkel ayrıca, 1 Ocak 2012 tarihine kadar ülkedeki vergi hukukunu da basitleştirmek istediklerini sözlerine ekledi. Muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Federal Meclis Grubu Başkanı Frank-Walter Steinmeier ise, Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümetinin, ele aldığı her konunun ardında büyük bir karmaşa bıraktığını ve geçen 1 yıl içinde tüm seçmenlerin güvenini kaybettiğini savundu. Steinmeier, koalisyon partilerinin tüm halkın değil, sadece seçmenlerinin iyiliği için çalıştığını öne sürdü. Federal Meclis'te 2011 yılı bütçesi ile ilgili oylama Cuma günü yapılacak. Öte yandan, bugünkü oturum sırasında da Federal Meclis binasının çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alındı. Girişte kimlik kontrolleri yapılırken, atlı polisler de binanın çevresinde görev yaptı.