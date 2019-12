T24 - Başkentte güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı, Federal Meclis’in ünlü cam kubbesi ziyaretçilere kapatıldı. Ülke dışından geldiği tahmin edilen teröristlere karşı yoğun önlemler dikkat çekiyor.



Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere’in geçtiğimiz hafta Almanya’da olası terör saldırıları konusunda yaptığı uyarının ardından terör, Almanya'da bir numaralı gündem maddesi olmayı sürdürüyor. Deutsche Welle Türkçe'de yer alan haber şöyle:



De Maiziere geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı açıklamada, radikal İslamcı teröristlerin kasım ayı sonuna doğru Almanya’da saldırılar planladıklarına dair ellerinde somut veriler bulunduğunu açıklamıştı. Almanya’nın önde gelen haber dergilerinden Der Spiegel’in bu bağlamda yayınladığı haber geniş yankı buldu. Haberde, El Kaide örgütüne bağlı terör komandolarının Alman Federal Meclisi’ne saldırı hazırlığı içinde olduğu, eylem sırasında kan dökülmesi ve rehin alınmasının da öngörüldüğü belirtiliyor.



Alman güvenlik birimleri ve Amerikan Federal Soruşturma Dairesi FBI kaynaklarına dayandırılan bir başka haber de Alman SWR televizyonunun Report Mainz programında yayımlandı. Bu haberde de Pakistan’da terör eğitimi alan iki kişinin altı ila sekiz hafta önce Berlin’e gelerek izini kaybettirdiği, dört kişinin daha yolculuk için beklediği belirtiliyor.





Merkel: Terör bizi korkutamaz



Almanya Başbakanı Angela Merkel, terör tehdidi karşısında vatandaşlardan özgürlükçü yaşam tarzlarına sıkı sıkıya sarılmalarını istedi ve “Biz Almanya’da özgür ve korkusuzca yaşamak istiyoruz. Hiçbir terör tehdidi bizi bundan vazgeçiremeyecektir. Güvenlik güçleri bizi korumak için akla gelen her şeyi yapıyor” diye konuştu.



İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ise Almanya’da planlandığı öne sürülen saldırılarla ilgili medyada çıkan haberleri sert bir şekilde eleştirdi.:



“Şunu söylüyorum. Bu tür spekülasyonlar sorumsuzcadır. Bir haber halkın güvenliğinden daha önemli olamaz, korkularla oynanamaz. Bu tür haberler üzerine yorum yapmıyoruz. Her tür işaretin üzerine gidiyoruz, kendi verilerimiz var. Ama elimizdeki her veriyi kamuoyuna açıklarsak, korku ve dehşet yayarsak, teröristlerin işini yapmış oluruz. Biz yaşam biçimimizi değiştirmek istemiyoruz. İyi çalışıyoruz ve bu şekilde olayları kontrol altında tutabilmeyi umuyoruz.”





Polise ulaşan somut istihbarat



De Maiziere, tehlikenin ne zaman sona ereceği ile ilgili somut bir tarih telaffuz edemeyeceğini belirterek şunları söyledi:



“Tehdit durumunu ciddiye alıyoruz, tamamen emin olmasak da. Açık ya da gizli her verinin üzerine ciddi bir şekilde gidiyoruz. Ama yüzde yüz emniyet tabii ki sağlanamaz. Şu an elimizde somut işaretler var ve bu nedenle kamuoyu önünde uyarıda bulundum ve gizli önlemlerin yanında polisin gözle görülür bir şekilde konuşlandırılması talimatını verdim.”



Terörün yaşanmaması için nasıl davranılması gerektiğiyle ilgili bir yanıt bulunmadığına dikkat çeken İçişleri Bakanı, “Teröristlerin dediklerini yapsak, örneğin Afganistan’dan hemen çekilsek, Şeriat’ı yürürlüğe soksak ya da Usame bin Ladin’i iktidara getirsek bile durmayacaklardır. Bizim, nasıl doğru buluyorsak, öyle davranmamız gerekir.”





Yeni öneriler tartışma yaratıyor



Yeni terör tehdidi ışığında yeni terörle mücadele önlemleri de tartışılmaya başlandı. Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği, verilerin kaydedilerek saklanması uygulamasının yeniden yürürlüğe sokulması tartışılıyor. Koalisyon hükümetinin büyük ortağı Hrıstiyan Demokrat Birlik partisi bu uygulamayı savunurken, küçük ortak liberal Hür Demokrat Parti, verilerin kaydedilmesine karşı. Hrıstiyan Demokrat Birlik Partisi Meclis Grubu Başkanı Volker Kauder, liberallere seslenerek, “Terörizme karşı daha iyi mücadele edebilmek için telefon konuşmaları ve internet iletişimi ile ilgili verilere erişebilmek zorundayız” dedi. Liberaller’den ise yanıt gecikmedi. Hür Demokrat Partili Adalet Bakanı Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, verilerin saklanmasının etkisinin abartıldığını belirtti.



Verilerin kaydedilerek saklanması uygulaması tüm cep telefonu ve internet kullanıcılarının verilerinin herhangi bir şüphe sözkonusu olmasa da altı ay kayıtlı tutulmasını öngörüyordu. Uygulamayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıyanlar arasında bizzat Hür Demokrat Partili Adalet Bakanı da bulunuyordu.



Terörle mücadele konusunda bir uyarı da Polis Sendikası’ndan geldi. Polis Sendikası başkanlığına atanan Bernhard Witthaut polislerin terör saldırılarına karşı eğitiminin yetersiz olduğu uyarısında bulundu. Okullardaki cinnet olayları gibi istisnai vakalarla karşılaştırıldığında güvenlik güçlerinin bir terör alarmına karşı yeterince eğitim almadıklarını belirten Witthaut, “Bu konuda eksikliklerimiz var” dedi.



Sosyal Demokrat Parti Meclis Grubu Genel Sekreteri Thomas Oppermann da federal polisin donanımının iyileştirilmesini talep ederek, emniyet teşkilatında planlanan tasarruf önlemlerini eleştirdi.



Bu arada El Kaide, Ekim ayında hava kargosu yoluyla Dubai ve İngiltere’ye gönderilen iki bombalı paketle ilgili bir açıklama yaptı. Örgütün İngilizce mesajında gönderilen paketlerin yeni stratejinin bir parçası olduğuna dikkat çekilerek, ‘El Kaide’nin toplamda 4 bin 200 dolar yatırdığı bu operasyon Amerika ve Batı’ya şüphesiz yeni güvenlik önlemleri kapsamında birkaç milyar dolara mal olacak” denildi.