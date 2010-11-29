Merkel teflon, Sarkozy çıplak imparator...

T24

BM'DE CASUSLUK



RUSYA'DA MAFYA HÜKÜMETİ



MERKEL TEFLON...



Dünya diplomasisi, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı’nın yüzbinlerce sayfalık gizli ve önemli belgesinin internete sızmasını konuşuyor. Ntvmsnbc'de yer alan haber şöyle:Diplomasi tarihinin yeniden yazılmasına neden olacak belgelerde Türkiye'nin yanı sıra çok sayıda ülkeye ve onların liderlerine ilişkin de çarpıcı değerlendirmeler var.Belgelerde Suudi Kralı Abdullah'ın, Amerika'dan nükleer programında ısrar eden İran'a askeri operasyon düzenlemesini istediği yer alıyor. Suudi Kral, Amerikalı generallere ‘yılanın başını kesin’ tavsiyesinde bulunuyor. Belgelere göre, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez ülkelerinden de benzer talepler geliyor.Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev de, İran'ın ülkesindeki birçok olayı provoke ettiğini kaydediyor. Bir belgede, İran Devrim Muhafızları komutanının , kapalı bir toplantıda medyaya biraz daha fazla özgürlük tanınabileceğini savunan Ahmedinejad'ı tokatladığı öne sürülüyor.Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın, Birleşmiş Milletler’de çalışan Amerikalı diplomatlardan casusluk yapmalarını ve güvenlik konseyinin diğer temsilcilerinin kredi kartı numaralarını, üçüş bilgilerini ve mümkünse DNA detaylarını öğrenlemlerini istiyor. Clinton, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve diğer üst düzey yetkililerin bilgisayar ve iletişim şifrelerinin elde edilmesi de talep ediyor.Belgelere göre Amerikalı diplomatlar, İtalya Başbakanı Berlusconi'nin pahalı hediyeler ve enerji anlaşmaları karşılığında Rusya'ya yanaştığını düşünüyor.Rus hükümeti ve istihbarat servisinin birçok operasyonda mafya'yı kullandığı, ülkede bir ‘mafya hükümetinin’ hakim olduğu kaydediliyor.LİDERLERE LAKAPBelgelerde birçok lidere lakap takıldığı da dikkat çekiyor.Rusya lideri Putin'den ‘sürü lideri’, Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'den ‘çıplak imparator’ olarak bahsediliyor. Almanya Başbakanı Merkel'in risk almadığı ve yaratıcı olmadığı beliritlirlken, Afganistan Devlet Başkanı Karzai ‘paranoyak’ olarak tanımlanıyor. İran lideri Ahmedinejad ‘Hitler'le karşılaştırılıyor.Belgelerde, liderlerin özel hayatına ilişkin bilgiler de var. Libya lideri Kaddafi'nin uzun süredir ‘şehvetli bir Ukraynalı hemşire’ ile birlikte olduğu , Berlusconi'nin çılgın partileri sevdiği ve İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyev'in çok sayıda esteik ameliyat geçirdiği bildiriliyor.Alman Der Spiegel'in bugün piyasaya çıkacak yeni sayısının kapağı da bu konuya ayrılmış durumda. Önce Twitter'dan yayımlanan kapakta, belgelerde liderlerin nasıl adlandırıldığına yer veriliyor.Dergiye göre, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad için 'Hitler', Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy için 'çıplak imparator', Almanya Başbakanı Angela Merkel için 'teflon', Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai için de 'paranoyak', Rusya Başbakanı Vladimir Putin için 'sürü lideri' ve Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev için ise 'korkak ve çekingen' ifadeleri kullanılıyor.