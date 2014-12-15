Merkel: Tahrik ve iftiraya yer yok



"Almanya’da gösteri özgürlüğü var ancak diğer ülkelerden bize gelen insanlara karşı tahrik ve iftiralara burada yer yok." Bu sözler Başbakan Angela Merkel’e ait. Kendini, "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar" olarak tanımlayan ve kısa adı Pegida olan oluşumu sert bir dille eleştiren Merkel, bu grup tarafından düzenlenen gösterilere katılanları, Pegida'ya alet olmama konusunda çok dikkatli olmaya davet etti. Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas’ın açıklamalarının tonu da en az Başbakan Merkel'inki kadar sertti. Bakan Maas, ülkenin İslamlaştığı gerekçesi ile düzenlenen gösterilerin Almanya için bir utanç olduğunu dile getirdi. Heiko Maas ayrıca sözkonusu Pegida eylemlerine karşı tüm toplumu karşı gösterilerde bulunmaya çağırdı.

Hükümet içinde farklı sesler

Ancak koalisyon hükümeti içinde Pegida gösterilerine karşı tam bir tavır birliği görülmüyor. Birlik partilerinin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) İç Politika Sözcüsü Stephan Meyer, sosyal demokrat Adalet Bakanı Maas’ın gösterileri utanç verici olarak nitelendirmesini eleştirdi. Meyer, sokağa çıkan insanların dürüst insanlar olduklarını ve dürüst gerekçelerle eylemlere katıldıklarını savundu.

Almanya Hükümeti'nde Göç ve Uyum Bakanı olarak yer alan Türk kökenli Aydan Özoğuz görevi gereği tüm bu yaşananlarla en yakından ilgilenen isimlerden. İslam karşıtı gösteriler özellikle Suriye ve Irak’taki savaş ortamından kaçarak Almanya’ya gelen sığınmacıların artması üzerine daha da ivme kazanmış durumda.

'Bu bir utanç'

Özoğuz, Pegida gösterilerinin Almanya adına bir utanç olup olmadığı yönündeki soruyu şöyle yanıtladı: "Bu tabi ki bir utanç. Yaşadıkları yerde çok kötülük gören ve her şeylerini bırakarak terörden, radikal gruplardan kaçan insanlardan söz ediyoruz. Ve bu insanlar burada radikal ve tehlikeli olmakla suçlanıyorlar. Bu hiç de 'Terör ve savaştan kaçan insalara tabi ki yardım edeceğiz' demeye benzemiyor. Kendi kendimize kimin ve hangi bayrağın ardından yürüyorum, diye sormamız gerekiyor."

Pegida tarafından organize edilen gösterilere bir tepki de Protestan Kilisesi’nden geldi. Alman Protestan Kilisesi Konsey Başkanı Heinrich Bedford-Strohm, ülkede yaşayan Müslümanlara karşı daha anlayışlı bir tavır sergilenmesi gerektiğini ve Almanya’da hayatlarını sürdüren milyonlarca Müslümanın büyük çoğunluğunun barış içinde yaşadığını ifade etti.

'Her birey eşit'

Göç ve Uyum Bakanı Özoğuz da hangi ülke vatandaşı olursa olsun Almanya’da yaşayan her bireyin eşit olduğunu dile getirdi: "Çok açık bir şekilde söylemek isterim ki Almanya’da ikinci sınıf insan yoktur ve yasalar önünde herkes eşittir. Eğer bir yabancı ağır suçlar işlemiş ise tabi ki sınır dışı da edilebilir ve bu doğrudur da. Ancak bunu mantıklı bir şekilde açıklamamız lazım. Herkes bilmeli ki bizim kurallarımız çok net ama bizde insanlar geldikleri ülkelere ya da vatandaşlıklarına göre kategorize edilmezler."

Siyasiler çeşitli açıklamalarla Pegida gösterilerine karşı tavır takınırken diğer yanda yeni gösteriler de organize ediliyor. Bu gösterilerin ne kadar süreceği ve katılımcı sayısının ne olacağı şu anda Almanya’nın en merak ettiği soruların başında geliyor.