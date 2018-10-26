Merkel Suudi Kral ile Kaşıkçı cinayetini görüştü

Almanya Başbakanı Merkel'in Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştüğü bildirildi. Merkel'in "Almanya'nın uluslararası ortakları ile birlikte uygun tedbirler almaya hazır olduğunu" söylediği ifade edildi.Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud ile bugün telefonda görüştüğü açıklandı. Alman hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Merkel'in görüşmede Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesini "sert bir şekilde" kınadığı belirtildi.

Almanya Başbakanı Merkel'in görüşmede, Suudi Arabistan'a olayın "hızlı, şeffaf ve inandırıcı şekilde aydınlatılması" çağrısında bulunduğu aktarıldı. Açıklamada, Merkel'in "tüm sorumluların hesap vermesi gerektiğini" de vurguladığı kaydedildi. Merkel'in Suudi Kral'a "olaya ilişkin devam eden soruşturmadaki gelişmeler ışığında, Almanya'nın uluslararası ortakları ile birlikte uygun tedbirler almaya hazır olduğunu" söylediği ifade edildi.

Almanya Başbakanı Merkel'in Suudi Arabistan Kralı ile yaptığı telefon görüşmesinde Yemen'deki durumun da ele alındığı bildirildi. Açıklamaya göre, Merkel Suudi Kral'a Yemen'deki insani durumun kaygı verici olduğunu belirterek, Yemen'e insani yardımın ulaştırılmasının kolaylaştırılması için Suudi Arabistan'a elinden gelen çabayı göstermesi çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Merkel, Suudi Arabistan yönetiminin Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğünü kabul etmesinin ardından, Kaşıkçı cinayeti aydınlatılmadan Suudi Arabistan'a silah satışı yapılmayacağını açıklamıştı.

dpa/JD,ÖA

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