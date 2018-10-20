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Dünya

Merkel, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı açıklamasını yetersiz buldu

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Ekim (DHA) – Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki konsolosluğunda Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini lanetledi ve Suudi Arabistan tarafından yapılan açıklamaları yetersiz bulduğunu söyledi

20 Ekim 2018 23:34

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Ekim (DHA) – Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki konsolosluğunda Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini lanetledi ve Suudi Arabistan tarafından yapılan açıklamaları yetersiz bulduğunu söyledi.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile birlikte ortak bir açıklama yapan Merkel, bu olayı en güçlü şekilde lanetlediklerini, Suudi Arabistan yönetiminden Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili şeffaflık beklediklerini ve bu cinayetin sorumlularının cezalandırılması gerektiğini belirtirken, Kaşıkçı’nın yakınlarına başsağlığı diledi

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