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Dünya
Deutsche Welle

Merkel: Suriye'deki katliamı durdurmalıyız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'deki gayriresmi AB Zirvesi öncesinde Alman Federal Meclisi'nde yaptığı hükümet açıklamasında Suriye'deki katliamı durdurma çağrısı yaptı.

22 Şubat 2018 16:41

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yarın Brüksel'de yapılacak gayriresmi AB Zirvesi öncesinde Alman Federal Meclisi'nde yaptığı hükümet açıklamasında Avrupa Birliği'ne Suriye'de yaşanan katliamı durdurma çağrısı yaptı.

"Bu katliamın bir son bulması için gücümüzün yettiği her şeyi ortaya koymalıyız" diyen Merkel, bu çağrının "Esad rejiminin müttefikleri, özellikle de İran ve Rusya" için de geçerli olduğunun altını çizdi.

"Şu anda şahit olduklarımız, Suriye'de yaşanan korkunç olaylar, bir rejimin teröristlerle değil kendi halkıyla mücadelesi, çocukların öldürülmesi, hastanelerin yerle bir edilmesi... Tüm bunlar kınanması gereken bir katliam" diyen Merkel, Avrupa Birliği'nin tüm bu yaşananlara "açık bir şekilde hayır" demesi gerektiğini ifade etti.

Yaşanan durumun Avrupa ülkelerinin "böyle bir katliamı sonlandırmak için" çok daha büyük bir rol oynaması gerekliliğini de ortaya koyduğunu vurgulayan Merkel, "Avrupalılar olarak bunun için çaba sarf etmeliyiz" dedi.

EU bütçesi için yeniden yapılandırma talebi

Başbakan Merkel açıklamasında AB bütçesinin ise yeniden yapılandırılması gerektiğini ifade etti. Merkel "Gelecekteki mali çerçeve ile ilgili tartışmalar AB'nin mali detaylarının topyekün gözden geçirilmesi için de bir şans" dedi.

Brüksel'de yapılacak AB Zirvesi'nde, AB'nin 2021-2027 arasındaki orta vadeli mali çerçevesi görüşülmeye başlanacak. 27 üye ülke ilk kez İngiltere'nin katılım olmaksızın AB'nin 2020'den sonraki mali planlarını görüşecek.

"Dayanışma tek yönlü olamaz"

Merkel açıklamasında Doğu Avrupalı Birlik üyeleri ile mülteciler konusunda yaşanan sıkıntılara da yer verdi. Merkel gelecekte yapısal fonlar için üye ülkelerin mülteci paylaşımı konusundaki katılımının da dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Merkel "Dayanışma AB'de tek yönlü bir yol olamaz" dedi.

AFP,Reuters/BW,BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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