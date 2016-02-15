Merkel: Suriye'de uçuşa yasak bölgeyi destekliyorum

Alman Devlet Başkanı Angela Merkel, “Şu andaki durumda orada çatışan tarafların hiç birinin saldırmayacağı bir bölge; yani uçuşa yasak bölge olsa çok faydalı olur” dedi.

Suriye’deki çatışmaların beş yıldır sürdüğüne dikkat çeken Merkel, Suriye’deki durumu ise “sonsuz karmaşık” olarak nitelendirdi.

6 milyon kişinin Suriye’de başka yerlere göç etmek zorunda kaldığına vurgu yapan Merkel; Türkiye’nin, Avrupalıların bir yandan sığınmacı almak istemezken, diğer taraftan kapıları açın çağrısı yapmasını eleştirmesini anladığını dile getirdi.

Merkel, bunun iki yüzlü bir politika olup olmadığı sorusuna ise, “Bu tutum Türkiye ile işbirliğinin temeli olamaz. Ben bunu adım adım değiştirmeye çalışıyorum” dedi.

Merkel, sığınmacıların Suriye’de barındırılmaları için güvenli bölge oluşturulması fikrine nasıl bakıyorsunuz? Şeklindeki soruya ise şu karşılığı verdi:

“Şu andaki durumda orada çatışan tarafların hiç birinin saldırmayacağı bir bölge; yani uçuşa yasak bölge olsa çok faydalı olur. IŞİD teröristleriyle görüşemeyiz. Ancak, Esad karşıtları ve tarafları arasında böyle bir anlaşma sağlanabilirse çok faydalı olur.”

“Diplomatik olarak bu savaşın durdurulması için ne gerekiyorsa yapılmalı” diyen Almanya Başbakanı Merkel, savaşın kısa sürede sona ereceğinin ise beklenmesinin gerçekçi olmayacağına dikkat çekti.