Merkel: Suriye konusunda Rusya ile temas halinde olacağız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye'nin sivillere yönelik saldırılarıyla ilgili olarak, "Suriye'de halka yönelik katliamı kınıyoruz. Katliamı sonlandırmak için her şeyi yapmalıyız. Rusya ile temas halinde olacağız" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çarşamba günü Doğu Guta'da "tüm savaş faaliyetlerinin acilen askıya alınması" çağrısı yaparak, kuşatma altında yaşayan halk için "Yeryüzünde cehennemi yaşıyorlar" ifadesini kullanmıştı.

Doğu Guta'da ne oluyor?

Doğu Guta, muhaliflerin başkent Şam yakınlarında elinde tuttuğu son bölge. Rusya'nın desteklediği Suriye hükümeti yanlısı güçler Pazar gecesinden bu yana bölgeyi geri almak için saldırılarını yoğunlaştırdı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Pazar gecesinden bu yanaki top ateşi ve hava saldırılarında en az 310 kişinin öldüğünü, 1550 kişinin yaralandığını açıkladı.

Doğu Guta çevresindeki 10 kasaba ve köye yeni saldırılar düzelendiği belirtildi.

BM yaralıların çıkartılması ve yardım ulaştırılması için ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapıyor.