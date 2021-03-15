Merkel sonrası dönem yaklaşırken CDU, yerel seçimlerde rekor kayba uğradı

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Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in eski genel başkanı olduğu muhafazakar iktidar partisi Hristiyan Demokrat Birliği, yerel seçimlerde rekor oy kaybına uğradığı.

CDU'nun eskiden kalesi kabul ettiği iki eyalette oylarının erimeye devam etmesi, Almanya'da rüzgarın artık muhafazakarlara karşı esmeye başladığı yorumlarına neden oldu.

Yeşil Parti, çıkış anketlerine göre Baden-Württemberg'deki iktidarlarını koruyacaklarından emin olduklarını. CDU'nun 2011'e kadar kesintisiz yönettiği bu eyalette şimdi koalisyonun küçük ortağı da olamayabileceği konuşuluyor. Yeşil Parti, CDU'suz bir koalisyon kurma ihtimalleri olduğunu söyledi.

CDU, Renanya-Palatina'yı da geri alamadı ve çıkış anketlerine göre Sosyal Demokrat Parti buradaki üstünlüğünü korudu.

ZDF televizyonunda yayınlanan ilk sonuçlardan yola çıkılarak hazırlanan tahminlere göre Baden-Württemberg eyaletinde Yeşiller oyların %31.4 alırken, CDU %23.4 seviyesinde kaldı. Renanya-Palatina eyaletinde ise Sosyal Demokratlar (SPD) oyların %35.5'ini alırken anketlerde geçtiğimiz aya kadar önde görülen CDU %26.9 seviyesinde kaldı.

Almanya'da yeni başbakanı da belirleyecek olan federal seçimler 26 Eylül'de yapılacak. Bu sonuçların ulusal çaptaki anketlerde CDU'nun arkasında ikinci sırada bulunan Yeşiller'e ciddi bir moral desteği sağlaması bekleniyor. CDU, uzun yıllar sonra ilk kez bir seçime adayı Merkel olmadan girecek.