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Dünya
Deutsche Welle

Merkel: Şok içerisindeyiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, düşen Germanwings uçağının yardımcı pilotuyla ilgili Fransız makamlarının yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

26 Mart 2015 19:54


Sözlerine "Salı sabahından bu yana büyük bir şok içerisindeyiz" diye başlayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Kurbanların aileleri ve yakınlarının yaşadığı üzüntüyü kelimelerle tarif etmek mümkün değil. Bugün söz konusu trajedinin inanılmaz bir boyutu daha olduğunu, yardımcı pilotun uçağı bilerek düşürdüğünü öğrendik" dedi.

Bunun tüm tahminlerin ötesinde, akıl almaz bir durum olduğunu belirten Almanya Başbakanı soruşturma sürecinde "İspanya, Fransa ve Almanya hükümetlerinin ellerinden gelen her türlü yardım ve işbirliğine hazır oldukları konusunda söz birliği ettiğini” belirtti. Almanya Başbakanı "Bu trajediyle ilgili her detayın en ince şekilde araştırılacağına sizleri temin ederim" dedi.

Merkel basın açıklamasını "Tüm vatandaşlarımıza, kurbanların aileleri ve yakınlarına Alman makamlarının soruşturma ve incelemeleri desteklemek için her türlü gayreti göstereceğine dair verdiğim sözü bir kez daha tekrarlamak istiyorum" diyerek tamamladı.

©Deutsceh Welle Türkçe

DW, BW/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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