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Dünya

Merkel sığınmacı krizini görüşmek için Tunus ve Mısır'a gidecek

Almanya liderinin gittiği ülkelerdeki "Müslüman ve Kıpti Hıristiyan liderleri ve sivil toplum üyeleriyle de görüşeceği" belirtildi

01 Mart 2017 23:24

Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in sığınmacı krizini görüşmek üzere Mısır ve Tunus gideceğini aktardı.

Merkel'in Mısır'ın sahil güvenliğini artırmak istediğini belirten Seibert, Mısır gezisinin Perşembe günü, Tunus gezisininse cuma günü olacağını açıkladı.

Almanya liderinin gittiği ülkelerdeki "Müslüman ve Kıpti Hıristiyan liderleri ve sivil toplum üyeleriyle de görüşeceği" söylendi.

Tunus gezisinin önemininse, Berlin'de Noel kutlamalarına saldıran Enis Emri'nin Tunuslu olması sebebiyle yüksek olduğu aktarılıyor.

Almanya'nın Avrupa'ya gelen sığınmacıların sayısını azaltmak için Kuzey Afrika'daki çalışmalarını artıracağı kaydediliyor.

 

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