T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Merkel, Schmidt için açılan taziye defterini imzaladı

Eski başbakanlardan Helmut Schmidt'in ölümü Almanya'da vatandaşlar arasında üzüntüye yol açtı. Schmidt için Berlin ve Hamburg'un yanı sıra online taziye defterleri açıldı.

11 Kasım 2015 15:06


Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Başbakan Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, dün vefat eden eski Almanya Başbakanı Helmut Schmidt için Berlin'deki Başbakanlık konutunda açılan taziye defterini imzaladı.

Merkel, deftere, "Büyük devlet adamı önünde saygıyla eğiliyor, derin üzüntümü ifade ediyorum" notunu düştü. Başbakanlık konutundaki taziye defteri, Schmidt'in bir yağlı boya portresinin önünde bulunuyor.

Online taziye defteri açıldı

Hamburg belediye başkanlığı binasında da Helmut Schmidt için bir taziye defteri açıldı. Hamburg belediyesi ayrıca internet üzerinden imzalanabilecek bir taziye defterini hizmete sunduğunu duyurdu.

Almanya'nın eski başbakanlarından Helmut Schmidt 96 yaşında Hamburg'ta hayata veda etmişti. Alman siyasetinde büyük izler bırakan Schmidt, ekonomi politikaları ile dünya politikasında da saygın bir yer edinmişti. Almanya'nın 1974 - 1982 yılları arasında başbakanlığını yapan Helmut Schmidt bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu.

Ölümü yankı yarattı

Helmut Schmidt’in ölüm haberi Almanya ve Avrupa’da geniş yankı buldu. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, “Hem benim hem Avrupa’nın bir dostu olarak onu her zaman arayacağız. Çünkü siyasi cesareti ile birçok şeyi değiştirmiş olan özel bir kişiyi kaybetmiş bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

'Avrupa'da bir dönüm noktası'

AB Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Schmidt’in çok özel bir yeri olan bir başbakan olduğunu belirterek “Onun ölümü Almanya ve Avrupa'da bir dönüm noktası oluşturuyor. Schmidt'in entelektüel parlaklığı, çok net analizler yapabilmesi, herşeyi doğrudan söylemesi ve prensiplerine bağlılığı, başkalarıyla kıyaslanamayacak özelliklerindendi” diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

EskiHelmut SchmidtAlmanyaBerlinHamburgCumhurbaşkanı Joachim Gauck Başbakan Angela MerkelDışişleri Bakanı Frank-Walter SteinmeierAlmanya Başbakanı Helmut SchmidtBerlin BaşbakanlıkSchmidtAvrupaKomisyonu Başkanı Jean-Claude

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24