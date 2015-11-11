Merkel, Schmidt için açılan taziye defterini imzaladı



Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Başbakan Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, dün vefat eden eski Almanya Başbakanı Helmut Schmidt için Berlin'deki Başbakanlık konutunda açılan taziye defterini imzaladı.

Merkel, deftere, "Büyük devlet adamı önünde saygıyla eğiliyor, derin üzüntümü ifade ediyorum" notunu düştü. Başbakanlık konutundaki taziye defteri, Schmidt'in bir yağlı boya portresinin önünde bulunuyor.

Online taziye defteri açıldı

Hamburg belediye başkanlığı binasında da Helmut Schmidt için bir taziye defteri açıldı. Hamburg belediyesi ayrıca internet üzerinden imzalanabilecek bir taziye defterini hizmete sunduğunu duyurdu.

Almanya'nın eski başbakanlarından Helmut Schmidt 96 yaşında Hamburg'ta hayata veda etmişti. Alman siyasetinde büyük izler bırakan Schmidt, ekonomi politikaları ile dünya politikasında da saygın bir yer edinmişti. Almanya'nın 1974 - 1982 yılları arasında başbakanlığını yapan Helmut Schmidt bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu.

Ölümü yankı yarattı

Helmut Schmidt’in ölüm haberi Almanya ve Avrupa’da geniş yankı buldu. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, “Hem benim hem Avrupa’nın bir dostu olarak onu her zaman arayacağız. Çünkü siyasi cesareti ile birçok şeyi değiştirmiş olan özel bir kişiyi kaybetmiş bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

'Avrupa'da bir dönüm noktası'

AB Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Schmidt’in çok özel bir yeri olan bir başbakan olduğunu belirterek “Onun ölümü Almanya ve Avrupa'da bir dönüm noktası oluşturuyor. Schmidt'in entelektüel parlaklığı, çok net analizler yapabilmesi, herşeyi doğrudan söylemesi ve prensiplerine bağlılığı, başkalarıyla kıyaslanamayacak özelliklerindendi” diye konuştu.