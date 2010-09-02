-MERKEL, SARRAZİN'İN GÖREVDEN ALINMA KARARINI OLUMLU BULDU BERLİN (A.A) - 02.09.2010 - Alman Merkez Bankası Yönetim Kurulu'nun, ülkede yaşayan Müslüman göçmenleri eleştiren yönetim kurulu üyesi Thilo Sarrazin'in görevinden alınması talebi Başbakan Angela Merkel tarafından olumlu karşılandı. Alman hükümetinin sözcüsü, Alman Haber Ajansı'na konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Başbakan, Almanya Merkez Bankası Yönetim Kurulu'nun verdiği bağımsız kararı saygıyla karşıladı'' dedi. Berlin eyaleti Başbakanı ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkan Yardımcısı Klaus Wowereit da kararı "doğru" olarak nitelendirerek, konunun buraya kadar gelmesinin üzücü olduğunu belirtti. Yeşiller Partisi Alman Meclisi Grubu Başkanı Renate Künast da Merkez Bankası'nın kararının doğru ve kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, Sarrazin'in görevden alınması için gereken adımların hızlı bir şekilde atılması gerektiğini söyledi. Alman Merkez Bankası Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda, Sarrazin'in, Cumhurbaşkanı Christian Wulff tarafından görevinden alınması konusunda talepte bulunma kararı aldı. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Wulff'un talebin kendisine ulaştıktan sonra inceleyeceği ifade edildi. Açıklamada, inceleme bitene kadar Cumhurbaşkanı'nın bu konuda herhangi bir açıklama yapmayacağı kaydedildi.