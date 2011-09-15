-Merkel, Sarkozy ve Papandreu telekonferans zirvesi PARİS (A.A) - 14.09.2011 - Fransa, Almanya ve Yunanistan liderleri, yaptıkları ''telekonferans zirvesi'' sonrasında, Yunanistan'ın avro bölgesinin bir parçası olduğunu vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreau, Avrupa bankalarını etkisi altına alan krizle ilgili olarak telekonferans yoluyla görüştü. Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Papandreu'nun Yunanistan'ın taahütlerini yerine getireceği konusunda kesin kararlı olduğunu vurguladıktan sonra, Sarkozy ve Merkel'in ''Yunanistan'ın geleceğinin Avro bölgesinde olduğu konusunda aynı görüşü paylaştıkları'' belirtildi. Açıklamada, Sarkozy ve Merkel'in, avro bölgesindeki ülkelerin devlet başkanları ve başbakanları tarafından 21 Temmuz'da alınan kararların tam olarak uygulamaya konmasının son derece gerekli olduğunu vurguladığı kaydedildi. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Elias Mossialos da telekonferans zirvesinin ardından, Yunanistan'ın avro bölgesinin bir parçası olduğunun altını çizdi. Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert ise Merkel ve Sarkozy'nin, uluslararası mali yardım paketinin sıkı ve etkili bir şekilde uygulanması zorunluluğunu vurguladıklarını aktardı. Seibert, Yunanistan yönetiminin mali hedeflere ulaşması ayrıca büyük çaplı özelleştirmeler içeren reformları hayata geçirmesi gerektiğini kaydetti. Seibert, ''program kapsamındaki gelecek ödemeler için bunların ön koşul olduğunu'' belirtti.