T24 LogoT24 Logo
Dünya

Merkel, Sarkozy ve Papandreu telekonferans zirvesi  PARİS (A.A)

15 Eylül 2011 01:53

-Merkel, Sarkozy ve Papandreu telekonferans zirvesi  PARİS (A.A) - 14.09.2011 - Fransa, Almanya ve Yunanistan liderleri, yaptıkları ''telekonferans zirvesi'' sonrasında, Yunanistan'ın avro bölgesinin bir parçası olduğunu vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreau, Avrupa bankalarını etkisi altına alan krizle ilgili olarak telekonferans yoluyla görüştü.  Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Papandreu'nun Yunanistan'ın taahütlerini yerine getireceği konusunda kesin kararlı olduğunu vurguladıktan sonra, Sarkozy ve Merkel'in ''Yunanistan'ın geleceğinin Avro bölgesinde olduğu konusunda aynı görüşü paylaştıkları'' belirtildi. Açıklamada, Sarkozy ve Merkel'in, avro bölgesindeki ülkelerin devlet başkanları ve başbakanları tarafından 21 Temmuz'da alınan kararların tam olarak uygulamaya konmasının son derece gerekli olduğunu vurguladığı kaydedildi. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Elias Mossialos da telekonferans zirvesinin ardından, Yunanistan'ın avro bölgesinin bir parçası olduğunun altını çizdi.  Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert ise Merkel ve Sarkozy'nin, uluslararası mali yardım paketinin sıkı ve etkili bir şekilde uygulanması zorunluluğunu vurguladıklarını aktardı.  Seibert, Yunanistan yönetiminin mali hedeflere ulaşması ayrıca büyük çaplı özelleştirmeler içeren reformları hayata geçirmesi gerektiğini kaydetti. Seibert, ''program kapsamındaki gelecek ödemeler için bunların ön koşul olduğunu'' belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24