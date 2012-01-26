-Merkel, Sarkozy ve Monti Brüksel'de biraraya gelecek BERLİN (A.A) - 26.01.2012 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve İtalya Başbakanı Mario Monti'nin Pazartesi günü Brüksel'de biraraya geleceğini bildirdi. Alman hükümet kaynaklarının açıklamasına göre, Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinden önce kısa bir görüşme gerçekleştirecek üç lider, zirvenin gündem maddelerinin koordinasyonunu sağlamaya çalışacak. Kaynak, zirvede Avrupa Birliği'nde istihdam ve büyümeyi teşvik edecek yolların ele alınacağını, Avrupa İstikrar Mekanizmasının (ESM) kaynaklarının artırılması konusunun ise zirvenin gündeminde yer almadığını belirtti.