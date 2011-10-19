-Merkel Sarkozy ile krizi görüştü BERLİN (A.A) - 19.10.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, avro borç kriziyle ilgili olarak Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bazı hükümet yetkilileri, Merkel ve Sarkozy arasında yapılan telefon görüşmesinde, AB zirvesi öncesinde borç krizinin çözüm yolları konusunda görüş alışverişinde bulunulduğunu bildirdi. Yetkililer, görüşmenin ayrıntıları konusunda açıklama yapmadı. Yetkililer ayrıca, gelecek yıl Almanya'nın ekonomik büyümesinin yüzde 1 civarında gerçekleşmesinin beklendiğini kaydetti.