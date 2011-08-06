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Dünya

MERKEL, SARKOZY, BERLUSCONI VE CAMERON'LA GÖRÜŞTÜ BERLİN (A.A)

06 Ağustos 2011 01:13

-MERKEL, SARKOZY, BERLUSCONI VE CAMERON'LA GÖRÜŞTÜ BERLİN (A.A) - 05.08.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, avro ülkelerinde ve mali piyasalarda yaşanan dalgalanmalar konusunda görüş alışverişinde bulunmak amacıyla tatil yaptığı Avusturya'dan, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ve İngiltere Başbakanı David Cameron ile telefon görüşmeleri yaptı. Alman hükümetinin bir sözcüsü, Merkel'in, bulunduğu tatil yerinden Sarkozy, Berlusconi ve Cameron ile görüşerek, avronun durumu ve mali piyasalar hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti. Tüm hükümet ve devlet başkanlarının, 21 Temmuz'da düzenlenen AB zirvesinde alınan kararların bir an önce uygulamaya konulması konusunda görüş birliği içinde olduğunu ifade eden sözcü, Merkel'in, bu akşam ayrıca ABD Başkanı Barack Obama'yla da görüşeceğini kaydetti.

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