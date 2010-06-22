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Dünya

Merkel Sarkisyan'a karşı çıktı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Türk-Ermeni ilişkilerinde gelişme olacağına inanmadığını söylerken, Almanya Başbakanı Merkel tam tersi görüş bildirdi.

22 Haziran 2010 03:00

T24- Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Türk-Ermeni ilişkilerinde gelişme olacağına inanmadığını söylerken, Almanya Başbakanı Merkel tam tersi görüş bildirdi.


Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Sarkisyan, Başbakan Angela Merkel ile görüştü.
Sarkisyan, görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra ağırlıklı olarak Dağlık Karabağ sorununu ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerini ele aldıklarını belirtti.


"Türkiye'nin şimdiki politikasıyla ikili ilişkilerde gelişme olacağına inanmıyoruz" diye konuşan Sarkisyan, Türkiye ile Ermenistan arasında aslında ilişkiden söz edilemeyeceğini, yakınlaşma çabaları çerçevesinde imzalanan protokolün TBMM'de henüz kabul edilmemesi nedeniyle Ermenistan Parlamentosunda da onaylanmadığını söyledi.


Sarkisyan, "Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi için büyük bir siyasi iradenin mevcut olması gerektiği, bunu da Türk tarafında göremedikleri" görüşünü dile getirdi.


Merkel de görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Dağlık Karabağ sorununu ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerini ele aldıklarını belirterek, Dağlık Karabağ sorununun çözülmesi durumunda, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerde de gelişme sağlanacağına inandıklarını ifade etti.


Türkiye ile Ermenistan arasındaki yakınlaşma çabalarının canlılığını kaybettiğini kaydeden Merkel, bu çabaların yeniden ivme kazanmasını arzu ettiklerini, Sarkisyan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmeyi düşünmesinden de büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

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