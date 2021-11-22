Merkel, salgının gidişatından endişeli: Durum dramatik, daha sıkı tedbir şart

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Covid-19'un ülkenin tarihinde yaşadığı en kötü deneyimlerden biri olduğunu söyledi ve virüsün yayılmasını engellemek için daha sıkı önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Diken'in haberine göre; konu hakkında bilgi sahibi olan yetkililer, Merkel'in partisindeki yetkililere yaptığı konuşmada durumun 'dramatik' olduğunu ve dördüncü dalga devam ederse hastanelerin kapasitesinin tamamen dolacağını söylediğini aktardı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn bugün artan vaka sayılarına karşı uyarıda bulunarak, "Kış sonunda Almanya'daki hemen herkes ya aşılanmış, ya Covid-19 atlamış ya da ölmüş olacak" demişti.

Ülkede son 24 saatte 30 binin üzerinde yeni vaka kaydedildi; bir hafta öncesine kıyasla vaka sayılarında yüzde 50'ye yakın artış var. Hastanelerin yoğun bakım servislerindeki doluluk oranları alarm vermeye başlarken bazı hastanelerde boş yatak bulunmaması nedeniyle hastalar başka merkezlere yönlendiriliyor.

Avrupa'da kısıtlamalar yeniden gündemde

Avrupa'da artan vakalar ve can kayıpları, ülkelerin kısıtlamaları yeniden gündeme getirmesine neden oldu.

Avusturya, vakalarda rekor artış yaşanması üzerine geçen hafta Covid-19 aşılarını zorunlu hale getirirken yeniden ülke çapında karantina kararı almıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge de Avrupa'da acil önlem alınmazsa mart ayına kadar yaklaşık 500 bin kişinin Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedebileceğini söylemişti.