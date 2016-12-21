Merkel: Saldırgan sığınmacıysa bizim için zor olacak

Alman polisi, Berlin'de bir Noel pazarına kamyonla saldırarak 12 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan saldırgan veya saldırganları arıyor.

Saldırının ardından gözaltına alınan tek şüpheli, Pakistan kökenli Naved B., delil yetersizliği nedeniyle dün serbest bırakılmıştı.

Yetkililer, saldırının birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilmiş olma ihtimalinin bulunduğunu, bu kişilerin silahlı bir şekilde sokaklarda olabileceğini açıkladı.

Bu nedenle Berlin'de güvenlik önlemleri artırıldı.

Berlin Belediye Başkanı Michael Müller, benzer saldırıları engellemek için Pazar yerlerinde ekstra polislerin görevlendirildiğini, güvenlik bariyerlerinin yerleştirildiğini açıkladı ve ekledi:

"Yapmanız gereken şey gözlerinizi açık tutmak ve tetikte olmak. Ama kamuya açık alanlarda güven içinde dolaşabilirsiniz. Paniğe gerek yok."

Saldırıyı dün Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlenmiş, Amak ajansı üzerinden yaptığı açıklamada saldırının "Koalisyon ülkelerini hedef alma çağrılarına bir yanıt olarak" gerçekleştiğini iddia etmişti.

IŞİD saldırıyı kendilerinin yaptığına veya saldırgana dair bir kanıt sunmasa da federal savcı Peter Frank, saldırının yapılma yönteminin radikal İslamcı bir tarzda olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ise bu konuda temkinli. Soruşturmada birkaç farklı senaryonun değerlendirildiğini belirten Maiziere, "Saldırgan veya saldırganlar yakalanana kadar dinlenmek yok" dedi.

Hem IŞİD hem de El Kaide, militanlarını saldırılarda bu yöntemi kullanmaya çağırıyordu.

Berlin'de saldırının gerçekleştiği noktada dün akşam bir anma gerçekleşti.

Göçmenlere karşı izlediği açık kapı politikası nedeniyle aşırı sağın eleştirdiği Almanya Başbakanı Angela Merkel de anma törenine katıldı.

Merkel, saldırganların ülkeye gelen göçmenlerden biri veya birileri olabileceğini söyledi:

"Eğer saldırganın Almanya'dan koruma isteyen sığınmacılardan biri olduğu ortaya çıkarsa bunun bizim için çok zor olacağını biliyorum."