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Dünya
Deutsche Welle

Merkel Richard Gere'i ağırladı

Almanya Başbakanı Merkel yoğun siyasi gündemi içinde bu kez bir Hollywood yıldızını ağırladı. Ancak gündem yine siyaset oldu.

10 Şubat 2017 01:18

Almanya Başbakanı Angela Merkel Perşembe günü Amerikalı ünlü oyuncu Richard Gere'i ağırladı. İkilinin Berlin'deki görüşmesinde Gere ile Tibet'in durumunu konuştukları belirtildi.

Merkel ve Gere'in görüşmesinin nedeninin Tibet'deki insan hakları olduğu bilgisi verildi. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, ikilinin Tibet'deki durumu görüştüklerini belirtti. Passauer Neuen Presse gazetesine konuşan Gere de, Merkel'e Tibet'in sürgünde yaşayan ruhani lideri Dalay Lama'nın mesajını ileteceğini ifade etmişti.

67 yaşındaki Richard Gere, 1988 yılında kurulan Tibet için Uluslararası Kampanya'nın Başkanlık görevini yürütüyor. Dernek, Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Tibet bölgesindeki insan haklarının güvence altına alınması, demokrasinin korunması, kültür ve çevre korumasına yönelik faaliyet gösteriyor.

Hükümet sözcü yardımcısı Ulrike Demmer, görüşme öncesi yaptığı açıklamada federal hükümetin ‘birleşik bir Çin politikası' üzerinde durduklarını ancak hükümetin Çin'deki insan hakları ve Tibetliler gibi azınlıkların özerklik taleplerini de dikkate aldıklarını ifade etti. Gere, Berlinale'ye katılmak üzere Berlin'de bulunuyor.

Almanya Başbakanı geleneksel olarak Berlinale döneminde sinemanın ünlü isimlerini ağırlıyor. Bunlar arasında son olarak Merkel geçen yılki Berlinale kapsamında Almanya'ya gelen ünlü oyuncu George Clooney ve eşi Amal Clooney'i kabul etmişti. Merkel ikili ile mülteci politikalarını görüşmüştü.

Almanya Başbakanı 2014 yılında da film çekimi için Berlin'de bulunan yönetmen Steven Spielberg ve oyuncu Tom Hanks'i film setinde ziyaret etmişti. Merkel daha sonra Spielberg'i başbakanlığa davet etmiş ve ikilinin Berlin Duvarı'na yönelik görüştükleri belirtilmişti.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/AFP/GA/MK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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