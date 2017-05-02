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BBC Türkçe

Merkel Putin'le görüşüyor: Gündem Suriye ve Kırım

Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi kentinde bir araya geliyor. İki lider görüşmede Suriye ve Kırım meselelerini ele alacak.

02 Mayıs 2017 14:26

Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de biraraya gelecek.

Putin'in Soçi'deki yazlık evinde görüşecek olan iki liderin Suriye ve Kırım konularını ele alması bekleniyor.

Putin 3 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ağırlaması planlanıyor.

Rusya ile Almanya arasındaki ilişkiler Moskova'nın 2014 yılında Ukrayna'nın Kırım bölgesini ilhak etmesinin ardından bozulmuştu.

Almanya Rusya'ya Kırım krizi nedeniyle AB yaptırımlarının getirilmesine öncülük etmişti.

Merkel ve Putin uluslararası zirvelerde karşılaşmış, ancak 2015'ten bu yana resmi ve ikili düzeyde bir araya gelmemişti.

BBC Berlin Muhabiri Damien McGuiness, Merkel'in Rusya'dan Ukrayna'daki çatışmaları bitirmesi ve Suriye'de barış konusunda işbirliği yapmasını istediğini bildiriyor.

Putin ise AB yaptırımlarının kaldırılması için Merkel'in desteğine ihtiyaç duyuyor.

McGuiness'e göre Putin ayrıca Merkel'in görüştüğü ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile ilgili görüşünü de merak ediyor.

2014'te ilişkilerin bozulmasına kadar Merkel ve Putin sıklıkla görüşüyordu. Merkel Rusça, Putin de iyi derece Almanca biliyor.

Rus haber ajansı Tass Kremlin kaynaklarına dayandırdığı haberinde ikilinin Ortadoğu ve Ukrayna krizinde Minsk anlaşmalarını ele alacaklarını bildirdi.

Merkel'in Rusya gezisinin resmi amacı Temmuz ayında Hamburg'da yapılacak G20 zirvesini görüşmek olarak açıklandı.

Alman istihbarat servisi Rusya'yı Alman bilgisayar sistemlerine siber saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

Erdoğan ise Putinle yarın Soçi'de bir araya gelecek.

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Soçi'deki görüşmede Erdoğan ve Putin'in Suriye'deki durumu değerlendireceklerini belirtti.

Putin ayrıca ABD Başkanı Trump'la bugün telefonda Suriye iç savaşını görüşecek.

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