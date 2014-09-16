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Dünya
Deutsche Welle

Merkel Putin'i uyardı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna krizinin kalıcı çözümü için adım atmasını istedi.

16 Eylül 2014 11:45


Alman hükümetinin sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Merkel'in Putin'i Rus askerlerinin Ukrayna topraklarından tamamen çekilmesi konusunda uyardığını söyledi.

Merkel, görüşmede, Rusya-Ukrayna sınırının güvenliğinin sağlanmasının krizin kalıcı çözümü açısından taşıdığı öneme de işaret etti.

Moskova, Kiev ile Ukrayna'nın doğusunda faaliyet gösteren Rusya yanlısı ayrılıkçı militanlar bu ayın ayın başında bir anlaşmaya varmıştı.

Uzlaşma, taraflar arasında ateşkesin yanı sıra esir değişimi ve çatışma bölgesine insani yardım ulaştırılmasına izin verilmesini öngörüyor.

Ateşkes, yürürlüğe girdiğinden bu yana birçok kez ihlâl edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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