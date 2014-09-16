Merkel Putin'i uyardı



Alman hükümetinin sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Merkel'in Putin'i Rus askerlerinin Ukrayna topraklarından tamamen çekilmesi konusunda uyardığını söyledi.

Merkel, görüşmede, Rusya-Ukrayna sınırının güvenliğinin sağlanmasının krizin kalıcı çözümü açısından taşıdığı öneme de işaret etti.

Moskova, Kiev ile Ukrayna'nın doğusunda faaliyet gösteren Rusya yanlısı ayrılıkçı militanlar bu ayın ayın başında bir anlaşmaya varmıştı.

Uzlaşma, taraflar arasında ateşkesin yanı sıra esir değişimi ve çatışma bölgesine insani yardım ulaştırılmasına izin verilmesini öngörüyor.

Ateşkes, yürürlüğe girdiğinden bu yana birçok kez ihlâl edildi.